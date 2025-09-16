Actorul și regizorul Robert Redford a murit la 89 de ani. A fost găsit decedat în propria casă

Robert Redford, actorul și regizorul laureat al premiului Oscar, care a refuzat să se limiteze la statutul de star de la Hollywood pentru a susține cauze apropiate sufletului său, a murit, potrivit publicistei sale, Cindi Berger, președinte și CEO al Rogers and Cowan PMK. Avea 89 de ani.

Actorul și activistul Robert Redford a murit

„Robert Redford a murit pe 16 septembrie 2025, în locuința sa din Sundance, în munții Utah – locul pe care l-a iubit, înconjurat de cei pe care i-a iubit. Va fi profund regretat”, a declarat Berger într-un comunicat transmis CNN. „Familia solicită intimitate.”

Cunoscut pentru rolurile sale principale în filmele „Butch Cassidy and the Sundance Kid” și „Toți oamenii președintelui” („All the President’s Men”), Redford a regizat, de asemenea, filme premiate precum „Oameni obișnuiți” („Ordinary People”) și „Oameni ca noi” („A River Runs Through It”).

Pasiunea sa pentru arta cinematografică a dus la crearea Sundance Institute, o organizație non-profit care sprijină filmul și teatrul independent și este cunoscută pentru Festivalul de Film Sundance, organizat anual.

Redford a fost și un ecologist dedicat, mutându-se în Utah în 1961 și conducând eforturi pentru conservarea peisajului natural al statului și al Vestului American.

Cine a fost Robert Redford

Robert Redford a devenit faimos odată cu filmul Butch Cassidy and the Sundance Kid din 1969. Actorul a avut o viață plină, de la luptele sale pe platourile de filmare la viața personală complicată, chiar și în perioada sa de glorie, Robert Redford nu a avut o viață liniștită.

În ciuda aspectului său legendar, Robert Redford a avut o copilărie dificilă. Născut în 1936 în California, se descria ca fiind „un copil cu pistrui, roșcovan”, care era hărțuit fără milă pentru că „părul meu avea atât de multe vârtejuri”. De asemenea, avea dificultăți în a sta locului, iar adulții îi spuneau mereu să se calmeze. În scurt timp, această copilărie problematică a devenit chiar periculoasă.

Redford a avut întotdeauna o latură rebelă. În copilărie, exista un grup local de băieți care se autointitulau „Pachucks”, iar într-o zi l-au provocat pe Redford să sară de pe un acoperiș. Hotărât să nu pară fricos, Redford a făcut-o – și a scăpat cu greu de o accidentare fatală.

În adolescență, Redford a început să umble cu propria sa gașcă de băieți, numită „Barons”. Redford a ajuns să facă mult mai mult decât să intimideze – gașca sa a început să spargă locuințe și să comită furturi mărunte. De fapt, întreaga lui viață a început să o ia la vale: niciodată un elev exemplar, Redford a fost concediat de la mai multe slujbe și, mai târziu, exmatriculat de la facultate din cauza problemelor cu alcoolul.

Pentru toată gloria filmului Butch Cassidy and the Sundance Kid, exista și o latură întunecată. Redford avusese un oarecare succes cu piesa de teatru și filmul Desculț în parc (Barefoot in the Park), dar acesta pălea în comparație cu Butch Cassidy – iar el a fost complet luat prin surprindere și bulversat de atenția bruscă și masivă care i s-a acordat.

