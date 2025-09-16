Ioana State a slăbit 20 de kilograme în doar câteva luni. Cum a reușit: „Secretul de data asta a fost altul”

Celebra comediantă Ioana State arată mai bine ca niciodată și se simte grozav. Vedeta a slăbit 20 de kilograme și a vorbit despre întreg procesul prin care a trecut, spunând că inițial a făcut totul greșit. Abia apoi a început să realizeze unele lucruri esențiale și le-a pus în practică, iar astăzi se simte și arată de minune. Iată ce secrete are Ioana State pentru silueta spectaculoasă.

Cum a slăbit Ioana State 20 de kilograme în câteva luni

Ioana State a slăbit 20 de kilograme în câteva luni. A început procesul în luna mai, însă a făcut lucrurile greșit. Vedeta s-a înfometat, motiv pentru care a pus toate kilogramele la loc.

Ulterior, comedianta a adoptat un stil de viață sănătos și a slăbit treptat. Ea a trecut printr-o transformare spectaculoasă, iar acest lucru este observat și de fanii de pe Instagram, care îi spun în fiecare zi cât de bine arată.

În ultimele luni, Ioana a ținut o dietă care a devenit deja un stil de viață. Mai exact, ea a renunțat la zahărul procesat și a înlocuit dulciurile din comerț cu fructe. Mai mult, ea s-a concentrat pe hidratare și a renunțat la alcool și sucuri cu zahăr.

Mai mult, a mărturisit vedeta, de data aceasta a avut răbdare cu ea. Ea a subliniat importanța hidratării cu apă pentru eliminarea toxinelor și sănătatea pielii.

Citește și: Ioana State, comediant la show-ul care debutează astăzi la Pro TV, „La bine și la Roast”: „A fost o provocare să găsesc unghiul amuzant fără să cad în clișee” / Exclusiv

„Secretul de data aceasta a fost răbdarea. Transformarea a început cam prin mai, nu s-a întâmplat brusc, diferența e între 15-20 kg. Spun răbdare pentru că în trecut apelam la cel mai prost mod, acela cu „foamea”, care mă scăpa rapid de 10 și mi le dădea înapoi imediat, chiar „plus TVA”.

Nu am mai consumat zahăr procesat decât foarte rar, în momentele în care am simțit poftă am căutat să consum fructe. Ajută și faptul că nu beau sucuri de fel, dar am avut grijă și să beau apă constant pe parcursul zilei. Apa ajută enorm, citiți cât de importantă e hidratarea corectă atât în eliminarea toxinelor cât și la aspectul pielii. Nu e nicidecum vorba despre a te „umfla” cu apă ca să te simți plin”, a scris Ioana State, pe Facebook.

La ce alimente a renunțat vedeta

Ioana State a mai spus că, pe lângă zahăr, a evitat să mai mănânce făinoase – tot ce ține de paste, pâine sau patiserie. Mai mult, ea a renunțat la a combina mai multe alimente la o masă și a încercat să consume mâncare neprocesată.

Ceea ce a ajutat-o în procesul de slăbire a fost și somnul, care joacă un rol important, dar și faptul că a făcut tratamente corporale care au ajutat-o să topească grăsimea. Vedeta spune că vrea să se apuce de sport, pentru a avea un corp armonios.

Citește și: De ce este bine să mănânci mai puțină carne

„Am evitat pe cât posibil făinoasele, nu pizza, nu paste. Am mâncat cât mai curat, fără combinații de 12437 alimente la o masă. Am mâncat când mi-a fost real foame nu doar un pic poftă. Ajută că nu consum alcool, decât foarte rar și atunci un amaretto sour (care e ca și un desert ca e dulce ca naiba).

Mi-am făcut lunile trecute analizele de sânge și am aflat ca am deficit de vitamina D (sau aveam; că acum iau deja de 3 luni suplimente). Am înțeles că vitamina D e importantă în această poveste. Aută că nu pierd nopțile și chiar dacă adorm târziu acasă și muncesc mult, caut să mă odihnesc măcar 6-7 ore pe noapte”, a mai spus ea.

Urmărește-ne pe Google News