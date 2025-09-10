Ioana State, comediant la show-ul care debutează astăzi la Pro TV, „La bine și la Roast”: „A fost o provocare să găsesc unghiul amuzant fără să cad în clișee” / Exclusiv

Ioana State face dezvăluiri despre noua producție marca Pro Tv! „La bine și la Roast”, show-ul de comedie plin de umor, promite să ofere o experiență inedită atât telespectatorilor, cât și celor care au curajul să urce pe scenă.

Premiera emisiunii este astăzi, 10 septembrie, la 21:30, simultan la PRO TV și pe VOYO, iar protagonista serii va fi Anamaria Prodan. Ioana State, alături de colegii ei comedianți, Bogdan Drăcea, Viorel Dragu, Ioana Luiza și Dan Frînculescu, oferă și ei momente memorabile.

Ioana State, dezvăluiri despre noul show Pro TV, „La Bine și la Roast”: „Asta mi-a plăcut cel mai mult: să scot hazul din situații și personaje cunoscute, dar dintr-o perspectivă nouă”

Ioana State ne-a dezvăluit, într-un interviu exclusiv pentru Unica.ro, cum a fost să scrie glumele despre fotbaliști, care e atmosfera în scenă, dar și pe cine ar vrea să vadă în fața lor.

Cum a fost pentru tine să scrii glume despre fotbaliști, oameni din sport și vedete puternice?

Sincer, nu mi-a fost greu deloc, pentru că eu sunt microbistă convinsă. Merg des pe stadion, la meciurile echipei mele de suflet, Dinamo. Si știu cum se respiră acolo fotbalul. Așa că aveam deja un punct de pornire bun și niște noțiuni care m-au ajutat.

Evident, a fost o provocare să găsesc unghiul amuzant fără să cad în clișee. Dar tocmai asta mi-a plăcut cel mai mult: să scot hazul din situații și personaje cunoscute, dar dintr-o perspectivă nouă. A fost o provocare care m-a distrat, nu una care m-a blocat.

Care a fost momentul în care chiar tu te-ai mirat: „wow, asta a ieșit prea tare”?

La glumele despre Domnul Prunea mi s-a părut că a fost mai bine însă și el a fost un bun încasator.

Ioana State: „Traian Băsescu mi se pare un personaj extrem de ofertant pentru roast”

Cum ai descrie reacția publicului din platou, comparat cu sala de stand-up?

Oamenii din platoul „La bine și la Roast”, de la Pro Tv, au venit clar setați pe distracție, și se vedea în fiecare reacție a lor. Atmosfera era caldă, deschisă, ceea ce m-a făcut să mă simt foarte confortabil. Sigur, e un context diferit față de sală de stand-up, unde ai altă intimitate și altă energie. Dar în esență nu am simțit o diferență mare. Am avut aceeași bucurie de a simți râsul oamenilor. Doar că de data asta era totul amplificat de faptul că eram la TV și contextul era mai oficial.

Dacă ai avea ocazia să-l iei la roast pe un politician, cine ar fi?

Clar, Traian Băsescu. Mi se pare un personaj extrem de ofertant pentru roast, cu un trecut plin de momente care pot fi exploatate comic. Are un fel de carismă și o prezență care îl fac să fie ținta perfectă pentru glume. Și cred că și el ar ști să ducă un roast, pentru că are umor și tupeul necesar să nu se supere.

