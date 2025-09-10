Anamaria Prodan, prima reacție după participarea la show-ul „La bine și la Roast”: „Nu își permite nimeni să facă glume cu mine” / Exclusiv

Anamaria Prodan este una dintre celebritățile din prima ediție a noului show marca Pro TV, „La bine și la Roast”, emisiunea ce debutează astăzi, 10 septembrie, de la 21:30.

„La bine și la Roast”, un show de comedie, plin de umor și replici tăioase, o aduce în fața telespectatorilor, în prima ediție, pe Anamaria Prodan, impresar cu o mână de fier și suflet de campion.

Anamaria Prodan sau „Doamna fotbalului” este gata să arate că poate înfrunta și autoironia cu aceeași forță cu care a înfruntat provocările vieții și carierei.

Anamaria Prodan, una din celebritățile primei ediții „La bine și la Roast”: „Am simțul umorului super bine dezvoltat”

Fiind una dintre cele mai puternice și influente femei din lumea sportului, Anamaria Prodan este prima vedetă care intră în ringul roastului, pregătită de glumele acide venite din partea prietenilor săi, cât și din partea comedianților invitați. Alături de ea, pe scenă, sunt și Adrian Mutu, Giani Kiriță, Florentin Petre, Florin Prunea și iubitul ei, Roland Gavril.

Anamaria Prodan a dezvăluit, pentru Unica.ro, cum a fost pentru ea să treacă de la confruntările din lumea fotbalului la confruntarea cu glumele comedianților, pe scena „La bine și la Roast”. „Pentru mine, atunci când zâmbesc sau râd cu poftă, este cel mai important! Am simțul umorului super bine dezvoltat și chiar m-am distrat la filmările pentru La bine și la Roast”, ne-a spus ea.

Cât de greu a fost pentru ea să stea liniștită și să nu riposteze atunci când cineva face mișto? Ei bine, Anamaria Prodan spune că doar cei apropiați își permit, în viața de zi cu zi, să facă glume cu ea.

Anamaria Prodan: „Nu își permite nimeni să facă glume cu mine… Le e super teamă tuturor”

„Nu își permite nimeni să facă glume cu mine, căci nici eu nu fac. E foarte greu cu mine. Le e super teamă tuturor (zâmbește – n.r. ). Decât cu cei mai apropiați prieteni. Așa vă consider pe voi, cei de la show, deci… m-am distrat la filmări”, mai precizează impresara.

Întrebată cine crede că a „ars-o” cel mai tare în show, Anamaria mărturisește că toți au avut umor, însă Bogdan Drăcea pare că a avut glumele la el.

„Au încercat (râde – n.r. ). Însă nu le-a ieșit sută la sută! Drăcea, poate? Cred că toți au avut umor. Vedeți în prima ediție, miercuri acum, de la 21:30, în același timp la PRO TV și pe VOYO”, ne-a mai spus Anamaria Prodan.

Bogdan Drăcea, Viorel Dragu, Ioana Luiza, Ioana State și Dan Frînculescu, comedianții show-ului, fac senzație cu glumele irezistibile și momente memorabile.

„La bine și la Roast, singurul show de comedie care poate avea urmări emoționale nu grave, ci foarte grave. Roastul este despre puterea acceptării, despre împăcarea cu sine, despre descoperirea propriilor vulnerabilități și alte pretexte ca să ne facem terci unii pe alții. Toate, pe scena Operei Române. Evident, cu cele mai bune intenții”, spune Răzvan Exarhu, roast master-ul emisiunii.

