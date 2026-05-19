Alexandra Căpitănescu, mesaj pentru Republica Moldova, după ce a primit doar 3 puncte din partea juriului: „Nu e normal…”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Alexandra Căpitănescu a reacționat la punctele din partea Republicii Moldova pentru România la Eurovision. Artista a transmis un mesaj după ce piesa „Choke me” a obținut locul trei la concursul muzical. Iată ce a transmis cântăreața într-un mesaj postat pe rețelele sociale.

Alexandra Căpitănescu, mesaj pentru moldoveni

Artista româncă a obținut locul 3 la Eurovision 2026 cu piesa „Choke me”. Republica Moldova a oferit României doar 3 puncte, stârnind reacții acide și critici din partea românilor.

Într-un mesaj postat pe Instagram, Alexandra Căpitănescu spune că „nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere pentru decizia celor șapte persoane”.

Juriul din Republica Moldova a dat României 3 puncte, în timp ce publicul a oferit piesei cântate de Alexandra Căpitănescu 12 puncte.

Citește și: Cum arăta Alexandra Căpitănescu la 13 ani, când a participat la „Next Star”. Dan Negru: „Pe vremea aia ,“femeia cu barbă” câștiga Eurovision”

„Mulțumim tuturor fanilor din Republica Moldova pentru susținere și pentru că ne-ați votat. Nu suntem supărați pe juriul din Moldova care a punctat așa cum a știut mai bine, și nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere pentru decizia celor șapte persoane. Nici artiștii, nici prezentatorii nu au vină, din contră, și-au arătat susținerea față de noi, iar Moldova a votat pentru România.

Abia așteptăm să cântăm la Chișinău și să colaborăm cu cât mai mulți artiști moldoveni pe care îi admirăm de când eram mici. Felicitări, Satoshi și întregii echipe care a deschis Eurovisionul așa cum nu se putea mai bine. O să ne fie dor de voi, dar noroc că suntem vecini și ne putem vizita des”, a transmis Alexandra Căpitănescu.

Directorul Teleradio – Moldova a demisionat

După scandalul legat de punctajul pe care juriul din Republica Moldova l-a oferit României, directorul general al Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu, a demisionat luni, 18 mai.

Citește și: Alexandra Căpitănescu, primul mesaj după ce România a obținut locul 3 la Eurovision 2026. Tudor Chirilă a reacționat imediat

Vlad Țurcanu a vrut să atragă atenția asupra unui „semnal clar și anume că relațiile de fraternitate pe care Republica Moldova le are cu România, precum și recunoștința și considerația noastră pentru Ucraina, pentru sacrificiul său zilnic, rămân nealterate”.

Republica Moldova a oferit României 3 puncte, lucru care a atras multe critici și chiar prezentatoarea din Moldova a fost șocată să citească punctajul juriului. Una dintre membrele juriului a explicat diferențele dintre punctajul juriului și cel alo publicului la Eurovision.

„Răspund doar pentru notele mele, dar. Da, pentru aceste discrepanțe de vot există fix două soluții: fie juriul este eliminat, fie juriul votează exact aceiași prestație pe care o vede publicul. Pentru că ceea ce a fost cu o seară mai devreme, ar fi explicat multe lucruri.

Și credeți-mă, au fost diferențe enorme. Inclusiv în prestația României, căreia eu i-am dat, totuși, notă foarte bună. Dar eu nu am fost singură în juriu și pentru notele celorlalți colegi nu răspund. Probabil aprecierea scăzută a fost justificată într-o anumită măsură.

Repet, noi am jurizat ieri, nu azi. Și ieri s-a cântat pe alocuri destul de diferit. Chiar foarte. Mai multe țări au fost mult sub nivelul prestației de azi. Și regret că apar an de an aceste discrepanțe de vot, dar ele sunt foarte argumentate. Și așa cum mă minunam eu în alți ani, când juriul vedea/auzea una, iar publicul alta, azi înțeleg bine reacția publică la votul juriului”, a scris Victoria Cușnir pe pagina sa de Facebook.

Urmărește-ne pe Google News