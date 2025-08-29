Teo Costache a dezvăluit de ce a participat pentru al doilea an la rând la Insula iubirii. Ce spune despre momentele intime pe care le-a avut cu Ella Vișan: „Nu mă așteptam să se ajungă atât de departe. Insula te schimbă foarte mult”

Teo Costache a dezvăluit de ce a participat pentru al doilea an la rând la Insula iubirii. Ispita masculină a spus că experiența emisiunii de la Antena 1 i-a oferit emoții unice, pe care nu le poate compara cu viața de zi cu zi, și a recunoscut că legătura apropiată cu Ella Vișan l-a surprins chiar și pe el. Iată ce a declarat el despre momentele intime pe care le-a avut cu concurenta!

De ce a ales Teo Costache să participe din nou la „Insula Iubirii”

Teo Costache a vorbit sincer despre experiența trăită pentru al doilea an consecutiv la Insula iubirii. El a explicat de ce a ales să revină în acest reality show de la Antena 1 și a povestit cum l-au marcat emoțiile, întâlnirile și momentele petrecute pe insulă, dar și ce a simțit în legătură cu apropierea de Ella Vișan, iubita lui Andrei Lemnaru.

Teo Costache a vorbit deschis despre experiența lui din cel de-al doilea sezon consecutiv la Insula iubirii și despre motivele care l-au făcut să accepte din nou provocarea. El a mărturisit că atmosfera și emoțiile trăite pe insulă nu se pot compara cu nimic din viața de zi cu zi.

Ispita masculină a povestit că s-a bucurat de fiecare moment, de la răsărituri și apusuri până la petreceri și întâlniri romantice.

„M-am dus pur și simplu pentru toate trăirile și emoțiile de acolo. Nu se compară cu nimic. Mi-aș fi dorit ca anul trecut să nu se termine Insula Iubirii pentru mine. Ce simți acolo e total diferit de ceea ce vezi la televizor. Vibe ul insulei, faptul că nu ai niciun stres, nu ești conectat cu familia, nu iei legătura cu familia. Apusuri, răsărituri, petreceri, date-uri. Anul ăsta am bifat zece din zece date-uri.

Mi-a plăcut. Insula ne dă peste cap pe fiecare dintre noi. Ce simțim acolo nu se compară cu nimic.(…) Nu mă așteptam să se ajungă atât de departe. (…) Insula te schimbă foarte mult.(…) Când am ajuns pe insulă am crezut că o să fiu marginalizat de către fete și de către băieți pentru că eu am mai fost încă un sezon și m-am gândit că, cine știe, o să le fie frică de mine fetelor”, a mărturisit ispita masculină la SpyNews TV.

Citește și: Ella și Teo au renunțat la inhibiții la dream date. Cei doi concurenți Insula Iubirii s-au lăsat pradă dorinței pentru a treia oară

Citește și: Maria Avram a explodat în mediul online, după ce a fost intens criticată pentru acțiunile ei de la „Insula Iubirii”: „Adevărul este altul”

Ce spune ispita despre momentele intime pe care le-a avut cu Ella Vișan

În ceea ce privește apropierea de Ella Vișan, Teo Costache a recunoscut că nu se aștepta să se ajungă atât de departe și că insula l-a surprins prin intensitatea emoțiilor.

„Trăim în România și e normal să avem mentalitatea asta, comparativ cu alte țări. Spre exemplu, în Spania, și la ei e formatul acesta. Cele de acolo au greșit și ele la fel, au făcut niște greșeli, și acolo nu se judecă așa ca la noi”, a mai adăugat el.

Citește și: Primele imagini cu fiul Ancăi Dumitra. Actrița a decis să îl prezinte pe Levi, care împlinește 1 an: „Am simțit că momentul e unic”

Citește și: Ana-Maria Barnoschi a încheiat colaborarea cu Kanal D după 14 ani! Ce planuri are vedeta: “Momentan mă concentrez doar pe…” / Exclusiv

Cum au reacționat părinții lui când au văzut acțiunile sale de pe insulă

Mai mult decât atât, Teo Costache a explicat și cum au reacționat părinții lui când au văzut acțiunile sale de pe Insula iubirii. Tânărul a fost susținut de familie pe tot parcursul emisiunii de la Antena 1.

„Nu au zis nimic. Am o relație open cu ei și chiar au râs”, a mai spus acesta în emisiune.

Sursa foto: Instagram/ Facebook

Urmărește-ne pe Google News