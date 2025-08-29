  MENIU  
Ana-Maria Barnoschi a încheiat colaborarea cu Kanal D după 14 ani! Ce planuri are vedeta: "Momentan mă concentrez doar pe…" / Exclusiv

Ana-Maria Barnoschi a încheiat colaborarea cu Kanal D după 14 ani! Ce planuri are vedeta: “Momentan mă concentrez doar pe…” / Exclusiv

Ana-Maria Barnoschi a încheiat colaborarea cu Kanal D după 14 ani! Ce planuri are vedeta: “Momentan mă concentrez doar pe…” / Exclusiv
Actualizat 29.08.2025, 10:20

Ana-Maria Barnoschi, co-prezentatoarea de la „Roata Norocului”, a încheiat colaborarea cu postul Kanal D, după 14 ani. Vedeta se va axa, momentan, pe proiectele pe care le are în mediul online, însă i-a în calcul și alte proiecte tv.

Ana-Maria Barnoschi a avut o vară plină de proiecte, dar și de vacanțe, după încheierea contractului cu Kanal D. Vedeta și-a onorat contractele în mediul online, s-a plimbat în vacanțe cu soțul alături de care a împlinit recent un an de căsătorie, iar acum a revenit acasă cu forțe proaspete.

Ana-Maria Barnoschi: „După 14 ani, contractul meu cu Kanal D s-a încheiat”

În interviul exclusiv pentru UNICA.RO, Ana-Maria Barnoschi a dezvăluit ce planuri de viitor are, cum a sărbătorit un an de la căsătorie, dar și cum e relația cu soțul ei.

Ana, cum a fost vara pentru tine? Ce vacanțe ai avut, pe unde te-ai plimbat? A fost timp suficient pentru a-ți încărca bateriile și pentru a reveni cu forțe proaspete?

Vara aceasta a fost una foarte frumoasă și plină pentru mine. Am avut câteva vacanțe minunate – am fost în Grecia, în Dubai și în Franța – și m-am bucurat de locuri noi, dar și de timp petrecut cu cei dragi. A fost exact ce aveam nevoie pentru a mă relaxa și a mă încărca cu energie.

Ați împlinit, recent, și un an de la căsătorie. Cum ați sărbătorit?

Da, am sărbătorit printr-o scurtă vacanță în Grecia. Ne-am bucurat de soare, de mâncarea bună și de vibe-ul specific Greciei. A fost o ocazie perfectă să petrecem timp doar noi doi, cu discuții lungi și relaxante la malul mării.

S-a schimbat relația voastră în vreun fel, de când v-ați căsătorit?

Nu, relația noastră nu s-a schimbat în vreun fel. Ne iubim la fel, comunicăm la fel de deschis și frumos, iar căsătoria a venit mai mult ca o confirmare a ceea ce aveam deja. Suntem aceeași echipă și ne bucurăm de fiecare etapă împreună.

„Momentan mă concentrez doar pe partea de online. Îmi place să fiu activă în zona aceasta, să creez conținut”

Vine toamnă, se numără bobocii. La ce proiecte lucrezi?

Momentan mă concentrez doar pe partea de online. Îmi place să fiu activă în zona aceasta, să creez conținut, să comunic cu oamenii și să dezvolt proiecte care se potrivesc cu mine și cu ceea ce îmi doresc să transmit.

Cât timp petreci în mediul online unde ai contracte de imagine? Ai o echipă cu care lucrezi? Care postează, care filmează, care îți negociază contractele?

Petrec destul de mult timp în mediul online, câteva ore bune pe zi. În prezent nu mai am o echipă stabilă cu care să colaborez, îmi caut pe cineva cu care să rezonez pe termen lung. Deocamdată mă ocup eu de aproape tot, iar pe partea de video colaborez punctual, în funcție de proiecte.

Ai încheiat colaborarea cu Kanal D după câți ani?

După 14 ani, contractul meu cu Kanal D s-a încheiat. A fost o perioadă lungă, cu multe experiențe frumoase și oameni dragi, pentru care sunt recunoscătoare.

Ana-Maria Barnoschi: „Mi-ar plăcea mult o experiență ca Asia Express sau Power Couple”

Ce ți-ar plăcea să faci pe viitor?

Pe viitor mi-ar plăcea să continui să mă dezvolt în zona de online, să construiesc proiecte care să mă reprezinte și să ajung mai aproape de oameni prin ceea ce fac. Îmi doresc, de asemenea, să colaborez cu branduri și inițiative în care cred și care se potrivesc cu valorile mele. Sunt deschisă și la noi provocări, pentru că îmi place să învăț și să evoluez.

Te-ar tenta o participare la Asia Express sau o emisiune asemeni Survivor? Crezi că ai face față? Sau poate un Power Couple?

Da, mi-ar plăcea mult o experiență ca Asia Express sau Power Couple, cred că ar fi o aventură frumoasă. În schimb, la Survivor nu mă văd, nu cred că e genul de format în care m-aș regăsi

Despre soțul tău se știu destul de puține lucruri… e afacerist. Poți să ne dezvălui cu ce se ocupă și dacă ai luat în calcul poate să faceți un business împreună? Apropo, te bagi cu nasul în afacerile lui? Sau îți cere el sfatul?

Soțul meu preferă să fie mai discret și așa cred că e cel mai bine. Noi comunicăm foarte bine despre toate lucrurile, inclusiv despre partea profesională, iar atunci când îmi cere un sfat, îl ofer cu drag.

Mai toată lumea se aștepta ca la scurt timp după nuntă să apară și un bebe, mai ales că tu ai declarat în nenumărate rânduri că îți dorești să fii mamă. Când dați vestea cea mare?

Îmi doresc să fiu mamă la momentul potrivit, dar nu îmi place să pun presiune pe acest subiect. Cred că astfel de lucruri vin atunci când trebuie să vină, iar până atunci mă bucur de prezent și de tot ceea ce trăim împreună.

În ce relații a rămas Ana-Maria Barnoschi cu fostul ei coleg de la Kanal D, Bursucu’?

În ce relații ai rămas cu colegul tău, cu care ai împărțit mulți ani platoul de tv, Bursucu’?

Am rămas în relații foarte bune cu Bursucu’. Am împărțit mulți ani frumoși pe platou, am trăit împreună momente intense și ne leagă multe amintiri. Chiar dacă acum drumurile noastre profesionale sunt diferite, păstrăm o relație de respect și prietenie.

Dar cu colegii de la Fly Project? Și cu ei ai colaborat mulți ani.

 Și cu colegii de la Fly Project am rămas în relații bune, am avut mulți ani frumoși împreună și ne leagă amintiri plăcute.

Ce face mama ta? Cum este? Cât de des te vezi cu ea?

Mama mea este bine. Avem o relație foarte strânsă, vorbim zilnic și ne consultăm pe multe lucruri. Anul acesta chiar am fost împreună în trei vacanțe și ne-am bucurat din plin de timpul petrecut una cu cealaltă. Este sprijinul meu constant.

Ce fac cățeii? Sunt la voi acasă sau are grijă mama ta de ei? Tu ai fost plecată destul de mult timp, vara asta.

Cățeii sunt foarte bine, sunt răsfățații casei. Atunci când am fost plecată, mama a avut grijă de ei și s-a ocupat să nu le lipsească nimic. Practic, sunt iubiți și răsfățați de toată familia.

Cum reușești să te menții în formă? Urmezi o dietă, faci sport sau ai alte secrete?

Am grijă la alimentație și încerc să mănânc cât mai echilibrat, fără excese. Sport nu am mai reușit să fac de aproape un an și jumătate, dar cred că m-au menținut vacanțele, pentru că atunci merg foarte mult pe jos. Până la urmă, secretul cred că stă în echilibru și în modul în care te raportezi la tine.

Ana-Maria Barnoschi: „Cel mai greu moment din viața mea a fost pierderea tatălui meu. Am reușit să merg mai departe cu sprijinul mamei, dar și prin terapie”

Petreci destul de mult timp plecată, mai ales în ultima perioadă. Te-ai gândit vreodată să te stabilești în altă țară?

Îmi place să călătoresc mult și să descopăr locuri noi, dar acasă mă simt cel mai bine. Nu m-am gândit serios să mă stabilesc în altă țară, pentru că aici am familia, prietenii și tot ce mă face să mă simt ancorată. Îmi place ideea de a fi mereu pe drumuri, dar să știu că mă întorc acasă. Ne place mult în Tenerife și, în glumă, am zis că poate la pensie ne vom muta acolo. Deocamdată, însă, acasă e locul în care ne simțim cel mai bine.

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

Cel mai greu moment din viața mea a fost pierderea tatălui meu. Nimic nu te pregătește pentru o astfel de durere și pentru golul pe care îl lasă în suflet. Am reușit să merg mai departe cu sprijinul mamei, dar și prin terapie, care m-a ajutat să înțeleg și să gestionez mai bine tot ceea ce simțeam. Nu cred că treci vreodată peste, dar înveți să trăiești cu lipsa și să prețuiești mai mult oamenii dragi care îți sunt aproape.

Ai fost curioasă să căutați pe Google să vezi ce se scrie despre tine?

Da, am fost curioasă, cred că oricine ar fi. Uneori zâmbesc la ce citesc, alteori mă amuz, dar încerc să nu iau totul foarte în serios.

Foto: Instagram.com

