Ana Maria Barnoschi, detalii neștiute despre nunta cu Vlad Bălău, din Palma de Mallorca: „Toată lumea a avut ceva de comentat” / EXCLUSIV

Ana Maria Barnoschi a fost invitată recent la emisiunea Fresh by Unica, unde ne-a oferit detalii exclusive despre nunta de vis pe care a organizat-o în Palma de Mallorca și despre cum decurge mariajul său cu Vlad Bălău. Vedeta TV a vorbit și despre luna de miere, dar a împărtășit cu noi și câteva dintre planurile lor de viitor, dar și destinații de vacanță preferate, pe care le recomandă tuturor celor care își doresc o escapadă specială.

Ana Maria Barnoschi, detalii neștiute despre nunta cu Vlad Bălău, din Palma de Mallorca

Ana Maria Barnoschi, cunoscuta prezentatoare de la Kanal D, și Vlad Bălău au spus „Da” în fața altarului într-un decor de vis, pe plajele însorite din Palma de Mallorca. Ceremonia, organizată cu atenție la fiecare detaliu, a fost o adevărată provocare, dar și un vis împlinit pentru cei doi. La Freh by Unica, vedeta a împărtășit detalii din culisele nunții, reacțiile celor dragi și echilibrul pe care îl mențin în relația lor.

Organizarea unei nunți într-o altă țară poate părea o provocare imensă, dar Ana Maria a acceptat această provocare cu entuziasm. Alegerea locației a fost esențială, iar prezentatoarea a mărturisit că Palma de Mallorca a fost destinația perfectă datorită unui loc care i-a cucerit inima.

„Am ales Palma de Mallorca pentru că locația de ceremonie era una de poveste. M-am uitat și la alte destinații, dar nimic nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Când am găsit această locație, am zis că asta este. Ceva de vis!”, a declarat Ana Maria Barnoschi la Fresh by Unica.

Deși inițial locația dorită era complet rezervată, Ana Maria a găsit o soluție, demonstrându-și încă o dată determinarea și pasiunea pentru organizare.

„Când le-am dat mail celor de acolo, mi-au spus că agenda pe 2024 este închisă. Dar am găsit o variantă. Am zis că trebuie să se poată!”, ne-a mai spus aceasta.

„Toată lumea a avut ceva de comentat”

Nunta organizată într-o destinație exotică nu a fost lipsită de controverse. Familia și apropiații au avut opinii diverse, mai ales legate de faptul că evenimentul nu a fost organizat în România, cu respectarea tradițiilor locale.

„Mama mea, la început, a avut ceva de comentat. ‘De ce nu faci nunta în România? De ce acolo?’ Dar i-am spus: ‘Mamă, dacă asta îmi doresc…’ Până la urmă, toată lumea a acceptat decizia noastră și a fost alături de noi”, a mai explicat Ana Maria.

Ana Maria Barnoschi a avut două rochii de mireasă spectaculoase

În ziua cea mare, Ana Maria a strălucit în două rochii de mireasă, fiecare aleasă cu grijă pentru momentele speciale ale evenimentului. Pentru ceremonia religioasă, a optat pentru o rochie elegantă, strânsă pe talie, în timp ce pentru petrecerea de la restaurant a purtat o creație vaporoasă, semnată de designerul român Clara Rotescu.

Ceremonia religioasă a fost oficiată de un preot român, iar petrecerea a avut loc într-un restaurant cochet din Palma de Mallorca. Atmosfera a fost întreținută de Iulia Dumitrache, care a încântat invitații cu un repertoriu variat, de la piese românești la melodii internaționale.

Ana Maria Barnoschi, despre certurile din cuplu

Ana Maria Barnoschi și Vlad Bălău formează un cuplu solid, relația lor fiind marcată de respect reciproc și comunicare deschisă. Vedeta a subliniat că, deși ea este cea care se enervează mai repede, a învățat să gestioneze momentele tensionate.

„Noi nu ne certăm, discutăm. Dacă avem vreo nemulțumire, lămurim problema. Eu sunt cea care se enervează mai mult, dar mă temperez. Am învățat să lucrez la asta și să explic problema astfel încât să știu că el înțelege ceea ce vreau eu să-i transmit”, a mărturisit Ana Maria.

