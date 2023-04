Ana-Maria Barnoschi are o relație frumoasă cu mama ei pe care a încurajat-o să-și continue viața după ce a rămas văduvă. Vedeta de la „Roata Norocului”, emisiune difuzată la Kanal D, și-a pierdut tatăl în urmă cu câțiva ani, un moment greu atât pentru ea, cât și pentru mama sa.

Ana-Maria Barnoschi a reușit să-și găsească puterea să fie stâlp pentru mamă, să o ajute să depășească drama și să-și vadă de viața ei, în continuare. Colega lui Bursucu de la Kanal D nu s-a vindecat nici acum după pierderea tatălui și nici nu va reuși vreodată, după cum ne-a dezvăluit recent la evenimentul de lansare a noului post tv, Kanal D2.

Ana-Maria Barnoschi, relație specială cu mama și cu bunica

Printre altele, vedeta de la „Roata Norocului” ne-a vorbit atât despre proiectele sale, despre iubit și planuri de viitor.

Ce înseamnă Kanal D pentru tine?

O a doua familie. Pentru că am aproape 12 ani de când sunt în familia Kanal D, am schimbat două prefixe, deci pot să spun că am crescut. Cred că prin asta spun tot.

Ce mesaj ai pentru colegii dela Kanal D2?

Să fie încrezători într-un nou început frumos și promițător.

Dacă ți s-ar propune să faci un proiect și pentru Kanal D2, te-ar încânta, ai mai avea timp?

M-ar încânta sigur, tot timpul sunt deschisă către noi oportunități. Aici cu timpul, va trebui să îl împărțim, să îl aranjez cumva încât să îmi permită timpul.

Ana-Maria Barnoschi, vedeta „Roata Norocului”: „Mamaia este nedezlipită de televizor”

Iubitul tău ce spune că muncești atât? Nu te vrea și el mai mult pe acasă?

Amândoi muncim mult, cumva încercăm să ne așezăm partea profesională puțin mai bine, să o definim puțin mai bine, ca ulterior să tragem concluziile la ceea ce am muncit, roadele.

Ce faceți de Paște?

Nu ne-am hotărât încă, se apropie și ziua lui, dar încă nu ne-am decis. Ce-i drept este că de dorim să plecăm undeva, să plecăm din țară, doar că trebuie să ne decidem unde și să vedem care este situația cu zborurile. Că am înțeles că sunt foarte multe greve în Europa și să nu avem vreo surpriză neplăcută.

Ce face mama ta? Ce face bunica?

Sunt bine, mama – în Egipt, s-a plimbat. Mamaia este la ea acasă, unde îi place cel mai mult și se simte cel mai bine. La ea acasă, cu grădina ei prea iubită.

Mamaia se uită la televizor la „Roata Norocului”, să te vadă?

Mamaia este nedezlipită de televizor.

Ana-Maria, certată de bunică: „În copilărie avea o problemă cu blugii rupți, îmi zicea că au tras câinii cu dinții de mine”

Comentează ținutele tale, unele poate sunt prea sexy?

Nu, niciodată.

Te critică?

Nu. În copilărie avea o problemă cu blugii rupți, îmi zicea că au tras câinii cu dinții de mine, dar crescând am trecut peste episodul acela.

Care este cel mai mare critic al tău? În sensul bun mă refer…

Eu sunt. Cred că de asta am și ajuns unde sunt, pentru că nu mi s-a urcat la cap. Am încercat să rămân cu picioarele pe pământ și să îmi urmez cariera și să o fac frumoasă și curată cum de altfel este. De fiecare dată când mi se părea că ceva este în neregulă… Cumva eu mă uitam în oglindă și încercam să analizez, să văd ce nu este bine, ce este bine și ce ar trebui să schimb, și ce ar trebui să fac, și cum ar trebui să iau lucrurile.

„Cea mai mare frică a mea este să pierd oamenii dragi pentru că am trăit deja o traumă”

Acum ești mulțumită de tine?

Da, sunt mulțumită de mine. Se poate și mai bine ca de fiecare dată. Tot timpul este loc de mai bine, dar sunt mulțumită de locul în care am ajuns până în momentul de față și unde mă aflu la momentul actual.

Care este cea mai mare frică a ta?

Cea mai mare frică a mea este să pierd oamenii dragi pentru că am trăit deja o traumă și asta cumva este cea mai mare frică, să pierd persoanele pe care le iubesc.

Ana Maria Barnoschi, stâlp pentru mama, după pierderea tatălui: „Înveți să trăiești cu durerea și să mergi mai departe”

Ți-ai revenit cât de cât după pierderea tatălui?

Da, nu este ceva după care poți să zici că îți revii sau te recuperezi, pentru că durerea o să o ai în suflet tot timpul. Cumva înveți să trăiești cu asta și să mergi mai departe.

Trebuie să fii stâlp și pentru mama ta…

Da, a trebuit să fiu și am fost acolo. Am încurajat-o cumva să-și continue viața și să înțeleagă că mai există viață de acolo înainte. Mi-a ieșit.

Un lucru pe care nu îl știu fanii despre tine?

Sunt o persoană foarte emotivă și foarte empatică. În momentul în care mă sensibilizează ceva, îmi dau lacrimile foarte repede. Nu pe sentimente de furie sau nervi, dar pe ceva sensibil, da, imediat îmi dau lacrimile.

Ce te enervează cel mai tare?

Minciuna și să mă ia cineva de fraieră. Adică dacă mă minți în față, gata.

Ai obsesii și superstiții?

Superstiții nu am, hai să zic că asta cu chiloții roșii de Revelion sau așa, dar nu am superstiții cu pisica neagră, cu marți 13, nu am de astea. Obsesii, cred că orice femeie are o astfel de obsesie, genți, pantofi, adică este ceva general la noi.

„De ceva timp, am început să-mi permit să-mi cumpăr și eu lucruri mai scumpe”

Cum arată dressing-ul tău?

Nu am foarte multe pentru că de ceva timp, nu foarte mult, am început să-mi permit să-mi cumpăr și eu lucruri mai scumpe. Prefer să investesc într-un lucru de calitate și puțin mai scump, decât să dau banii așa… pentru că îti spun și ce făceam… Mă duceam în magazine, mai ales când era perioada reducerilor, rupeam mall-ul și îmi luam haine multe și rămâneau în șifonier cu eticheta pe ele. Nu le îmbrăcam nici măcar o dată. Am zis că trebuie să mă opresc din asta, îmi iau ceva mai calitativ pe care mi-l doresc foarte mult, o piesă, dar pe care știu că o port. De ceva timp așa fac.

