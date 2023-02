Ana-Maria Barnoschi, sărbătorită cu întârziere de Bursucu: “E un prieten minunat, îi mulțumesc pentru toate experiențele frumoase”

Ana-Maria Barnoschi și-a sărbătorit ziua de naștere pe 12 februarie, dar cum în aceea perioadă era plecată în vacanță nu a putut petrece cu colegii. Bursucu, care în weekend a fost naș, a ținut însă să nu lase acest moment să treacă, așa că și-a surprins colega de prezentare.

Frumoasa Ana-Maria Barnoschi a împlinit 31 de ani și a fost întâmpinată de simpaticul ei coleg de emisiune cu o surpriză dulce. Gestul a venit firesc, mai ales că Bursucu nu apucase să își îmbrățișeze colega în ziua aniversară.

Ana-Maria Barnoschi, răsfățată de Bursucu

Răsfățată cu un tort delicios și un buchet imens de flori, sărbătorita a recunoscut că nu simte trecerea anilor.

“Bursucu știe mereu să te facă să te simți bine! E un coleg și prieten minunat și îi mulțumesc pentru toate experiențele noastre frumoase din acești ani. De când sunt în echipa Kanal D mi-am dat seama că am schimbat două prefixe, aveam doar 19 ani când am pășit în platoul de la Roata Norocului. Nici nu știu cum au trecut acești ani. Și asta se întâmplă pentru că vin la filmări cu drag, mai ales că am colegi atât de drăguți”, a spus Ana-Maria Barnoschi.

Bursucu, naș de botez

Bursucu și iubita lui, Andreea, au botezat în weekend o fetiță care va purta numele Amira Teodora. Evenimentul a avut loc la o biserică din Constanța.

„A fost totul foarte emoționant, mai ales slujba de la biserică. Pentru noi a fost o onoare să o creștinăm pe micuța Amira Teodora. Petrecerea a fost minunată, iar oamenii s-au distrat până la cinci dimineața. A fost o atmosferă cu adevărat specială”, a mărturisit Bursucu, conform Wowbiz.

Bursucu și-a cerut iubita în căsătorie

Bursucu ar putea ajunge și în fața ofițerului stării civile în acest an. Prezentatorul are o relație de nouă ani cu Andreea, iubita lui, iar anul acesta ar putea face marele pas. Bursucu a recunoscut că a dat inelul.

„E posibil în anul 2023 să mă însor. E posibil. Nu știu exact. Deci, întrebarea care se pune este: se însoară sau nu Bursucu în anul 2023? Îți spun că am dat inelul”, declara Bursucu, potrivit WOWbiz.ro.

„Eu sunt romantic. Fac orice îmi vine în cap, de la petale pe pat, lumânări, șampanie, astea sunt la ordinea zilei. Mă duc la piață, vin cu 25-45 de trandafiri acasă. Îi pun în vază, ea e sus dă cu aspiratorul. Am de-astea. Ea nu prea e romantică E zodia Leu. Eu sunt Pești. Se spune despre noi că suntem curvari. Nu e adevărat. Suntem romantici de fel, mie îmi place să fiu romantic”, mai spunea Bursucu.

Ana-Maria Barnoschi și Bursucu revin cu Roata Norocului din 5 martie.

Foto: Facebook, Kanal D