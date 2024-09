Ce mesaj a gravat Ana Maria Barnoschi pe interiorul verighetei: „Mi s-a părut ceva de suflet”

Ana Maria Barnoschi s-a căsătorit în Spania, în urmă cu câteva săptămâni, evenimentul fiind unul restrâns. Simpatica prezentatoare de televiziune a dezvăluit că a schimbat patru rochii de mireasă și că pe verighete a ales să graveze un mesaj special. Aceasta a mărturisit că totul a decurs așa cum a visat și chiar a plâns de emoție în fața preotului.

Ce mesaj a gravat Ana Maria Barnoschi pe verighetă

Ana Maria Barnoschi este mai fericită ca oricând. De curând s-a căsătorit cu bărbatul visurilor ei, iar nunta a decurs așa cum și-a dorit. A ales o locație specială, cu o priveliște spectaculoasă pentru a-și spune jurămintele, a avut patru rochii de mireasă și o verighetă prețioasă pe care a gravat și un mesaj special.

„Sunt foarte tipicară de fel și îmi place ca totul să fie pus la punct până în cel mai mic detaliu. Verigheta este din platină, iar pe interior este gravată data nunții și inițialele noastre. Eu așa mi-am dorit, mi s-a părut ceva de suflet și special pentru noi”, a declarat Ana Maria Barnoschi pentru Wowbiz.

Aceasta a dezvăluit că inițial și-a dorit să se mărite în Grecia, în Santorini, locul unde soțul ei a cerut-o în căsătorie, dar planurile s-au schimbat când a aflat că acolo petyrecerea trebuie să se încheie la ora 1. Astfel, a ajuns în Spania.

„Nunta a fost așa cum mi-am imaginat, ca o poveste. Locul a fost de poveste. Am tot căutat, inițial am căutat în Grecia, am vrut tot în Santorini, unde m-a cerut, doar că la ora 1 se termina toată petrecerea. Îmi doream un loc de vis pentru nuntă. Mi s-a părut mare frumusețe în Spania. Nunta a fost un vis devenit realitate”, a mai spus ea.

Citește și: Cum se menține Ana Maria Barnoschi slabă și cu ce produse își îngrijește tenul: „Mănânc mult pește, fructe de mare” / Exclusiv

Citește și: Ana Maria Barnoschi, stâlp pentru mamă, după pierderea tatălui: „Am încurajat-o să-și continue viața. Mi-a ieșit” / Exclusiv

Ana Maria Barnoschi a explicat că ea a ales rochiile domnișoarelor de onoare și a vrut ca acestea să poarte negru pentru un contrast evident între ele și mireasă.

„Eu mi-am dorit ca domnișoarele de onoare să fie îmbrăcate în negru, mi s-a părut foarte frumos și elegant contrastul. Am plâns în fața preotului. I-am zis lui Vlad că poate să mă pupe după ce se termină slujba”, a precizat Ana.

Despre dansul mirilor și rochiile de mireasă

Prezentatoarea a explicat că a avut patru rochii de mireasă și le-a purtat pe toate în ziua nunții. Cât despre dansul mirilor, spune că se bucură că a ieșit bine în fața celor 50 de invitați.

„Am avut patru rochii de mireasă pe care le-am schimbat de-a lungul evenimentului. Nu ne așteptam ca invitații să fie atât de emoționați. La ceremonie au plâns și bărbații. M-am bucurat că ne-a ieșit perfect dansul mirilor”, a povestit ea.

Citește și: Cum arată casa lui Jennifer Garner. Actrița locuiește acolo cu copiii ei și ai lui Ben Affleck

Citește și: Cum a arătat petrecerea burlăcițelor organizată de Iustina de la „Insula Iubirii”. De ce Maria a fost dată la o parte de la eveniment

Ana Maria Barnoschi a explicat că totul a ieșit așa cum și-a dorit, iar acum se bucură de noul ei rol, cel de soție.

„A fost o seară specială și a ieșit totul așa cum am visat. Am avut invitați în jur de 50 de persoane. Este o bucurie pe care nu o poți descrie”, a mai spus vedeta Kanal D.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini de la nunta Anei Maria Barnoschi, precum și cum arată verigheta ei

Sursă foto: Instagram, Captură video

Urmărește-ne pe Google News