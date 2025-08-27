Ella și Teo au renunțat la inhibiții la dream date. Cei doi concurenți Insula Iubirii s-au lăsat pradă dorinței pentru a treia oară

Ella și Teo se comportă deja ca un cuplu pe insulă și nu se mai ascund de ceilalți colegi. În timp ce Ella a spus că își asumă tot ce a făcut, Teo a încercat să afle de ce iubita lui a făcut un pas înapoi după ce au dus relația la un alt nivel, în cadrul date-ului de 24 de ore. Cei doi au întreținut relații intime, însă Ella a părut distantă la scurt timp după. În ediția de marți, cei doi s-au împăcat și totul s-a terminat cu o împăcare în baie, de unde s-au putut auzi sunete edificatoare cu privire la ce făceau cei doi.

Insula Iubirii sezonul 9 se apropie de final, iar concurenții se gândesc pe cine să aleagă pentru ultima întâlnire: dream date. La Ella, lucrurile sunt simple: ea a pus ochii de la început pe Teo și a căzut în ispită, iar acum cei doi se comportă ca un cuplu pe insula fetelor.

De cealaltă parte, logodnicul ei, Andrei, a văzut imaginile intime și așteaptă cu nerăbdare să o vadă pe Ella la bonfire-ul final. El a mărturisit că nu va mai exista nicio nuntă, având în vedere că era programată în septembrie și chiar a început să se apropie de ispita Andrușca. De altfel, cei doi au dormit împreună în camera lui Andrei, semn că bărbatul încearcă să o uite pe Ella.

Între timp, în cuplul Ella și Teo, lucrurile evoluează firesc. Tânăra s-a supărat pe iubitul ei în club, iar el a reușit să o împace și cei doi s-au împăcat în baie, de unde s-au auzit sunete. La ieșire, amândoi erau fericiți și s-au comportat ca un cuplu. Ella și-a asumat căderea în ispită, după ce Teo i-a reproșat că e distantă din cauza camerelor. Ca să îi dovedească contrariul, tânăra a început să se apropie din nou de iubitul ei. Ea a explicat că se comportă așa pentru că nu este sigură de sentimentele lui.

Conform Cancan, Ella și Teo vor întreține, din nou, relații intime în cadrul dream date-ului. Așa cum era de așteptat, Ella îl va alege pe Teo pentru dream date-ul final.

Se pare că în cadrul întâlnirii, cei doi își dau încă o dată frâu liber dorințelor, tot în baie, așa cum ne-au obișnuit și până acum.

Bonfire-ul final

Sezonul 9 din Insula Iubirii se încheie pe 3 septembrie cu un bonfire final, în care concurenții sunt puși față în față cu partenerii cu care au venit pe insulă pentru a decide dacă pleacă împreună sau separat.

Câteva cupluri vor avea discuții lungi, în urma imaginilor pe care partenerii de viață le-au văzut. Este și cazul Mariei cu Marius, Ellei cu Teo, dar și a lui Marian și Bianca.

