Ella și Teo au întreținut, din nou, relații intime la Insula Iubirii. Cum a încercat blondina să se ascundă

Ella și Teo formează deja un cuplu în Thailanda, pe insula fetelor, acolo unde concurenta a căzut în ispită. De data aceasta, Ella Vișan s-a adâncit și mai tare în ispită și a întreținut, din nou, relații intime cu Teo. Blondina este convinsă că logodnicul ei a văzut imaginile cu apropierea dintre ea și ispită și se așteaptă oricând ca acesta să rupă logodna și implicit relația.

Teo și Ella, momente intime în baie

Sigură pe faptul că nu mai are o relație și nunta din septembrie nu se va mai ține, Ella a început să se comporte ca iubita lui Teo. Cei doi au fost împreună în club și s-au distrat, însă totul s-a oprit brusc, când concurenta s-a supărat pe Teo, pe care l-a acuzat că a ignorat-o și s-a uitat la o animatoare.

Citește și: Ella și Teo s-au lăsat purtați de val la Insula Iubirii 2025. Au întreținut relații intime fără să țină cont de camere

Blondina a rămas tăcută toată seara și a doua zi au avut loc discuții aprinse și reproșuri între ea și Teo.

La un moment dat, în ediția de luni, 25 august, Ella a pus la punct un plan pentru ca ea și Teo să poată avea parte de momente intime, fără ca nimeni să îi vadă sau să bănuiască ceva. Totuși, planul ei nu a funcționat.

După o zi plină de discuții, reproșuri și supărări, cei doi au pus deoparte orice disensiuni și s-au apropiat din nou, totul culminând cu momente de pasiune în baia camerei concurentei. Deși nu s-au văzut prea multe, telespectatorii au putut auzi, iar mai târziu, Teo a confirmat totul la testimoniale.

Ella a plănuit întâlnirea dintre ea și Teo spunându-i acestuia că se simte rău și să îi aducă o băutură cu magneziu. Când Teo a ajuns în cameră, ea l-a chemat în baie, spunând că e îmbrăcată.

Citește și: Ella Vişan de la Insula Iubirii, lăsată cu ochii în soare de ispita Teo, la întoarcerea în ţară, după ce şi-au dat frâu liber atracţiei. A anulat nunta cu Andrei Lemnaru!

Ispita a confirmat ulterior că a întreținut relații intime cu Ella.

„După plecarea Mariei am făcut un duș și am mers la ea în cameră. Ea mi-a zis când o să intru în baie și o să vin la ea în cameră că îmi va spune că îi e rău, să o ajut, să îi aduc o pastilă din cameră. Mă aștepta bineînțeles, făcuse duș, am închis ușa și am făcut ceea ce am simțit amândoi. Ne doream foarte mult din nou să fie aceasă apropiere dintre noi!” a spus Teo, explicând că au trăit „clipe intense”, la fel ca la întâlnirea de 24 de ore.

Ella, reacție după imaginile intime cu ea și Teo

Ella Vișan a reacționat după ce a fost pusă la zid de către telespectatori în urma imaginilor privind clipele intense pe care le-a trăit alături de ispită.

Citește și: Cine este Ella Vișan de la „Insula Iubirii” 2025. Are 27 de ani și este social media manager pentru un restaurant din Londra

După ce imaginile au ajuns la tv, tânăra a ajuns în mijlocul unei controverse, a unui val de critici și de mesaje de ură.

Citește și: Ella, dezvăluiri despre ce s-a întâmplat între ea și ispita Teo la Insula Iubirii: „Îmi este cu adevărat rușine”

Citeşte întreaga ştire: Ella, dezvăluiri despre ce s-a întâmplat între ea și ispita Teo la Insula Iubirii: „Îmi este cu adevărat rușine”

„Mesajele de genu «Îmi vine să vomit la imaginile difuzate»… Aţi vrea să-mi cer scuze pentru ele? În cazul în care nu mă cunoaşteţi (98% din oamenii care scriu despre mine chiar nu mă cunosc), eu sunt extraordinar de ironică și autoironică în situații de dezgust maxim.

Atunci fie! Având în vedere că jumătate dintre voi ați fost aduși de barză, iar cealaltă jumătate ați fost concepuți prin pogorârea unei entități pe pământ, aparent de la mine a început păcatul. Cineva mi-a spus că sunt șarpele din Adam și Eva. Prefer șarpele, care este sincer și real”, a fost mesajul Ellei Vișan.

Urmărește-ne pe Google News