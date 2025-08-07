Ella, dezvăluiri despre ce s-a întâmplat între ea și ispita Teo la Insula Iubirii: „Îmi este cu adevărat rușine”

Insula Iubirii începe să scoată la iveală comportamente și probleme pe care concurenții le-au ascuns destul de bine până acum. Atmosfera devine din ce în ce mai relaxată, iar concurenții și ispitele formează noi conexiuni. Ella și Teo este cel mai nou „cuplu” de pe insula fetelor. Deși a încercat să ascundă afinitatea pe care o are față de ispita masculină, Ella a lăsat frâu liber sentimentelor și după puțin alcool, a început să arate că este mai mult decât interesată de Teo.

Ella și Teo, priviri incendiare

În ultimul episod din Insula Iubirii, Ella a participat la bonfire alături de celelalte fete și s-a întors în casă extrem de dezamăgită. Ea și-a auzit iubitul vorbindu-le extrem de deschis ispitelor feminine despre experiența sa traumatizantă cu operația eșuată de implant mamar.

Șocată și vizibil afectată, Ella a spus că nu i se pare normal ca iubitul ei să vorbească atât de lejer cu niște străine despre lucrul din cauza căruia ea a intrat în depresie. Ajunsă înapoi în vilă, Ella a început să consume alcool și după câteva pahare, a uitat de supărările provocate de Andrei, iubitul său aflat pe cealaltă insulă.

În schimb, a început să îl ia în vizor pe Teo, ispita care i-a atras cel mai mult atenția, însă față de care a încercat să mascheze atracția. Cei doi au făcut schimb de priviri intense toată noaptea și la un moment dat au început să poarte o adevărată conversație prin mesaje scrise pe șervețele și chiar pe propriile trupuri.

Ella l-a întrebat pe Teo de ce a ales-o pe ea să îi ofere ghirlanda specială, dar și de ce o evită. La rândul lui, Teo a cucerit-o din priviri și i-a oferit confirmările de care avea nevoie. La un moment dat, concurenta i-a mărturisit că este „foarte vulnerabilă”.

Ella și-a cerut iertare pentru că a apărut în stare de ebrietate la televizor

După ce au apărut imagini cu ea în care abia putea să articuleze cuvintele, Ella a mărturisit că nici măcar nu s-a putut uita la episodul difuzat miercuri, 6 august. Pe pagina de Instagram, concurenta a scris un mesaj lung în care i-a cerut iertare mamei sale.

„În seara aceasta, la televizor, ați văzut poate cel mai greu moment pentru mine din toată emisiunea. A fost acel episod în care apar împreună cu Teo… și, da, recunosc, este singurul moment din Insulă de care îmi este cu adevărat rușine. Un moment în care am fost „mai bătută” decât aș fi vrut, într-un context în care alcoolul, cu care nu sunt deloc obișnuită, și-a spus cuvântul. Teo a încercat să mă scoată din acel carusel, dar sinceritatea mea debordantă nu i-a dat voie. Am fost eu. Poate prea mult eu”, a scris concurenta.

Ulterior, a revenit cu un mesaj în care clarifica faptul că îi cere iertare mamei sale, în niciun caz lui Teo. Mai mult, scuzele nu au fost legate de apropierea dintre cei doi, ci doar pentru că mama ei a trebuit să o vadă în stare de ebrietate la televizor. Ella a recunoscut că nu s-a putut uita la episodul de miercuri seara și că a învățat faptul că trebuie să își asume fiecare gest, fiecare reacție, dar mai ales adevărul.

