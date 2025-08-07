Ella Vișan și ispita Teo, apropieri intime la Insula iubirii. Ce s-a întâmplat între ei: „La noi nu au fost scântei, au fost artificii”

Ella Vișan și ispita Teo au avut parte de apropieri intime la Insula iubirii. Tensiunea crește între cei doi pe măsură ce se lasă tot mai mult purtați de atracție. În cea mai nouă ediție a emisiunii de la Antena 1, concurenta și ispita au petrecut ore împreună, s-au privit intens și au flirtat fără rețineri, lăsând loc unor întrebări despre cât de departe sunt dispuși să meargă. Iată ce s-a întâmplat între ei!

Pe Insula iubirii, lucrurile se complică de la o zi la alta. În cea mai recentă ediție a emisiunii de la Antena 1, Ella Vișan și ispita Teo au fost surprinși în momente tot mai apropiate, iar gesturile și privirile dintre ei ridică semne de întrebare serioase despre loialitatea concurentei față de partenerul ei de viață, Andrei Lemnaru.

Ella Vișan și ispita Teo, apropieri intime la Insula iubirii. Ce s-a întâmplat între ei

Între Ella Vișan și ispita Teo pare că se leagă tot mai multe lucruri, iar în ediția trecută a emisiunii Insula iubirii de la Antena 1, apropierea dintre cei doi a fost mai clară ca niciodată. Pe tot parcursul serii, cei doi au stat împreună, au vorbit mult și s-au privit cu un interes vizibil. Privirile dintre ei au fost directe, uneori provocatoare, iar atmosfera a devenit din ce în ce mai tensionată.

Deja de câteva episoade încoace, concurenta a părut atrasă de prezența lui Teo. Ea a căutat deseori să fie aproape de el și s-a folosit de momente simple pentru a-i atrage atenția.

În urmă cu doar o seară, însă, Teo a părut să-i răspundă pe măsură, astfel că a dat de înțeles că vrea să o cunoască mai bine, iar ea nu a ezitat să profite de ocazie.

Spre dimineață, Ella Vișan a luat inițiativa și l-a invitat pe Teo în vilă. La un moment dat, tânăra s-a apropiat de el și i-a spus ceva la ureche, în șoaptă.

Teo: Vreau să te cunosc mai mult de atât.

Ella Vișan: Hai înăuntru!

Ce a declarat ispita masculină la testimoniale: „La noi nu au fost scântei, au fost artificii”

La testimoniale, Teo a spus că între el și Ella Vișan au existat mai multe apropieri. Cei doi discută din ce în ce mai mult, iar atracția dintre ei este vizibilă din toate punctele de vedere.

„La noi nu au fost scântei, au fost artificii direct. Nici nu m-a mai interesat cine era în jurul nostru, era doar Ella acolo”, a declarat ispita în emisiunea de la Antena 1.

Ispitele de la Insula iubirii susțin că Ella Vișan este îndrăgostită de Teo

Ispitele masculine de la Insula iubirii susțin că Ella Vișan este îndrăgostită de Teo. Atât George Jaguarul, cât și Liviu au declarat că au observat anumite priviri între cei doi, dar și o apropiere evidentă.

„Ella are nuntă în câteva luni, dar e total altceva ce se vede aici. Aici eu văd o Ella cuțu cuțu lui Teo”, a spus ispita George Jaguarul.

„Privirile fac totul. Am observat priviri între ei”, a adăugat și ispita Liviu.

Sursa foto: Facebook/ Antena 1

