Cum a reacționat Alina Sorescu după declarațiile lui Cătălin Botezatu despre fostul ei soț. „Gestul lui…” Cei doi s-au reîntâlnit după mulți ani

Raluca Vițu
Alina Sorescu a reacționat la declarațiile designerului Cătălin Botezatu, care și-a exprimat public regretul pentru rolul pe care l-a avut în începutul fostei sale relații cu Alexandru Ciucu. Reîntâlnirea celor doi la un eveniment din Cluj, după ani de distanță, a fost una plină de respect și sinceritate.

Alina Sorescu, onorată de susținerea lui Cătălin Botezatu

Alina Sorescu și Cătălin Botezatu s-au reîntâlnit la un festival din Cluj-Napoca, unde artista a susținut un concert, iar designerul a prezentat un show de modă. În contextul acestei revederi, Botezatu a vorbit deschis despre faptul că el a fost cel care i-a făcut cunoștință Alinei cu Alexandru Ciucu, exprimându-și regretul că relația nu a avut parcursul pe care îl spera.

„Gestul lui mă onorează și îi mulțumesc că este alături de mine. Îi sunt recunoscătoare lui Cătălin pentru prietenia lui și pentru că a ales să vorbească cu sinceritate, iar povestea mea continuă cu demnitate și optimism”, a declarat Alina pentru Spynews.ro.

Despărțirea de Alexandru Ciucu și drumul spre echilibru

Ce spune Alina Sorescu despre apariția lui Alexandru Ciucu alături de Ioana Ginghină în emisiunea lui Cătălin Măruță

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au format un cuplu timp de peste un deceniu, căsătorindu-se în 2010 și având împreună două fetițe. În 2022, artista a confirmat că a intentat divorț, iar procesul a fost unul discret, dar intens mediatizat. Despărțirea a fost oficializată în 2023, după o perioadă de tensiuni și neînțelegeri, în care Alina a ales să păstreze discreția și să se concentreze pe binele copiilor.

„Astăzi sunt împăcată cu trecutul meu și privesc înainte, concentrată pe cariera mea și pe cele mai importante ființe din viața mea, fetițele mele. Cred că puterea unei femei stă în capacitatea de a se ridica, indiferent de încercări, și de a transforma suferința într-o nouă șansă la lumină și liniște”, a mai spus artista.

Viața Alinei Sorescu în prezent este marcată de echilibru și o reconectare profundă cu sine. După despărțirea de Alexandru Ciucu, artista a ales să-și canalizeze energia către cele două fiice ale sale, care reprezintă centrul universului ei, și către cariera muzicală, care continuă să-i ofere sens și inspirație. Artista traversează o perioadă de reconstrucție emoțională și privește înainte cu încredere, convinsă că puterea unei femei se reflectă în capacitatea de a se ridica după momentele dificile și de a transforma suferința într-un nou început.

„Am reușit să merg mai departe. Le încurajez pe femei ca atunci când simt că ceva nu este bine pentru copii, în primul rând, să facă un pas pentru binele copiilor, pentru interesul copiilor. Cel mai și cel mai important în lumea asta pentru o mamă este să fie copiii bine” – a spus Alina Sorescu, citată de kanald2.ro.

