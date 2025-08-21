  MENIU  
Cine este Ella Vișan de la „Insula Iubirii" 2025. Are 27 de ani și este social media manager pentru un restaurant din Londra

Oana Savin
Actualizat 21.08.2025, 17:05

Ella Vișan a devenit rapid cunoscută publicului larg, odată cu participarea la „Insula Iubirii”, emisiune ce este considerată a fi cel mai dur test de fidelitate. Tânăra a venit însoțită de iubitul ei, Andrei Lemnaru, însă relația lor s-a încheiat după ce concurenta a ajuns în brațele ispitei supreme, Teodor Costache.

Cine este Ella Vișan de la „Insula Iubirii” 2025

Ella Vișan are 27 de ani și este social media manager la un restaurant de tip fast-food din Londra. Concurenta de la „Insula Iubirii” și-a început studiile universitare la Sibiu. Aceasta este absolventă a Facultății de Psihologie (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, promoția 2020), ulterior continuându-și studiile la University of West London, unde a obținut o diplomă în Marketing și Social Media.

Porivit Viva.ro, fosta iubită a lui Andrei Lemnaru a fost activă, în trecut, în domeniul terapiilor alternative și al spiritualității, promovând tehnici de autocunoaștere și masaj tantric. Ella își îndruma urmăritorii de pe rețelele sociale să își descopere sinele și să caute armonia în viața de zi cu zi.

Ella și Andrei Lemnaru formau un cuplu de aproape patru ani

Împreună cu Andrei Lemnaru, Ella Vișan a aplicat pentru sezonul 9 al „Insula Iubirii” pentru a-și testa relația. Au o poveste de dragoste de aproximativ trei ani și jumătate, cu planuri serioase — logodna era deja făcută, iar nunta era programată pentru septembrie 2025.

Cei doi s-au cunoscut în Marea Britanie, unde au lucrat împreună, iar Ella se descrie ca fiind „organizată și hotărâtă”, în timp ce Andrei spune despre el că uneori are nevoie de un imbold pentru a duce lucrurile la capăt.

„Într-una dintre edițiile „Insula Iubirii”, tânăra a povestit cum a suferit din cauza unor probleme medicale apărute după o intervenție estetică realizată pentru binele relației – un implant mamar montat greșit, care a cauzat dureri și riscuri serioase. Ella Vișan mărturisea atunci că a fost la un pas de moarte. Într-un moment emoționant, Ella a mărturisit în emisiune că, deși a trecut prin acel moment greu, cel mai important este că “este în viață”.

Relația Ellei și a lui Andrei Lemnaru s-a încheiat după participarea la show-ul de la Antena 1, tânăra picând cu ușurință în brațele ispitei.

După experiența intensă din emisiune și despărțirea de Andrei (dar și de ispita Teo), Ella și-a reinventat cariera: a renunțat la postul de manager de restaurant din Londra și a devenit freelancer în social media, design grafic și editare video.

Sursă foto: Instagram

