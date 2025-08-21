Cum arăta Maria Avram de la „Insula Iubirii” în urmă cu câțiva ani, înainte de intervențiile estetice. Fanii au observat rapid diferențele de look. „Poza asta arată câte operații are…”

Înainte ca luminile reflectoarelor să o transforme într-un nume cunoscut, Maria Avram era o prezență discretă, departe de tumultul televiziunii și de atenția publicului. Astăzi, este una dintre figurile centrale ale sezonului 2025 din Insula Iubirii, o concurentă care nu trece neobservată — fie prin opiniile sale tranșante, fie prin apariția sa impecabilă.

Însă imaginea pe care o afișează acum este rezultatul unei evoluții vizibile, iar mulți dintre cei care o urmăresc se întreabă cum arăta Maria înainte să devină celebră.

Maria din trecut: o apariție complet diferită

În câteva imagini apărute pe rețelele sociale și în grupurile dedicate emisiunii, Maria Avram este de nerecunoscut. Cu nouă ani în urmă, soția lui Marius Avram avea trăsăturile feței mai naturale și un stil mult mai simplu. Fotografiile din acea perioadă au stârnit reacții diverse, unii fani exprimându-și nostalgia pentru „Maria de atunci”, în timp ce alții au criticat schimbările vizibile.

„Mult mai dulce înainte”, a comentat un fan, în timp ce altul a speculat: „Poza asta arată câte operații are… rinoplastie, lifting, acid în buze…”. Observațiile nu s-au oprit aici — culoarea ochilor Mariei a fost și ea pusă sub semnul întrebării, mulți crezând că ar purta lentile colorate.

Maria răspunde acuzațiilor: „Nu am nici măcar o operație estetică!”

În fața valului de comentarii, Maria a intervenit personal în discuțiile online, negând categoric că ar fi apelat la intervenții estetice. Ea a explicat că transformarea sa este rezultatul trecerii timpului și al evoluției personale, nu al bisturiului.

Citeşte şi: O fostă ispită de la „Insula Iubirii”, despre jocurile de culise ale producătorilor emisiunii: „Ne puneau condiții”

Citeşte şi: Bianca de la Insula Iubirii a izbucnit în lacrimi după ce a văzut imaginile cu Marian: „Îl fac astea cum vor ele. I-am zis că e bleguț”

Citeşte şi: Maria Avram de la Insula Iubirii explică bilețelele de dragoste scrise lui Cătălin. Cum a motivat gestul care l-a făcut pe soțul ei să declare că divorțează

Citeşte şi: Daiana Prodan rupe tăcerea despre scena fierbinte din baie dintre Ella și Teo de la „Insula Iubirii”, după ce s-a spus că a fost regizată. „Despre asta e show-ul. Vă zic din experiență!”

„Culoarea ochilor este schimbătoare! Din albastru în verde, dar este naturală, nu port lentile sau nimic altceva. Oamenilor! Nu sunt aici să fiu pe placul tuturor! În ceea ce privește operațiile estetice NU AM NICI MĂCAR 1! Singurul lucru pe care eu l-am schimbat în ani sunt buzele, mai exact buza superioară!”, a transmis Maria pe un grup de Facebook dedicat emisiunii.

Ea a continuat cu un mesaj sincer adresat celor care o judecă pentru felul în care arată astăzi: „Omul se schimbă în ani, nu mai am 15, 20, am 33! Voi nu v-ați schimbat în ani sau rămâneți la fel?! Am lăsat timpul să treacă și accept că îmbătrânesc! Nu frumusețea asta exterioară este importantă… dar în România sportul național este datul cu părerea și judecata, ce să facem cu timpul nostru?”

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News