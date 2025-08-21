O fostă ispită de la „Insula Iubirii”, despre jocurile de culise ale producătorilor emisiunii: „Ne puneau condiții”

Dana Badea, una dintre fostele ispite de la „Insula iubirii” din sezoanele 4 și 5, a vorbit despre jocurile de culise ale producătorilor emisiunii. Aceasta a povestit, într-un live pe TikTok, cum era „convinsă” de unul din producători să se apropie de concurenți și să-i facă să calce strâmb, pentru a primi pentru câteva minute telefonul mobil.

Dana Badea, detalii din culisele emisiunii „Insula Iubirii”

În ultima perioadă, tot mai multe speculații au apărut în mediul online, cu privire la o posibilă regie a producătorilor emisiunii „Insula iubirii”. Internauții consideră că scenele sunt regizate, iar acum Dana Badea, fostă isăită a sezoanelor 4 și 5, a vorbit deschis despre condițiile pe care unul din producători i le punea pentru a putea suna acasă.

Femeia a povestit că telefoanele mobile erau interzise, dar producătorii le mai permiteau, din când în când, să sune acasă, însă cu niște condiții: să convingă concurenții să le sărute.

”M-am comportat normal, rar mi se spunea ce să fac. Spre exemplu, aveam un producător mai nebun, Răzvan îl cheamă – pe care îl iubesc din inimă, jur. Nu aveam voie cu telefoane. După ce s-au terminat filmările, stăteam cu telefonul în mână și nu știam ce să fac pe el. Ca să ne dea telefonul să sunăm și noi acasă, voiam să văd și eu ce face mama, ce mai fac apropiații, prietenele mele, asta rar, în două săptămâni maximum de două ori, ne puneau condiții: ”Vrei să-ți dau telefonul?” Eu îi ziceam că da. Îmi zicea: ”Dacă vrei să-ți dau telefonul, fă cumva să te pupi cu ăla. Ți-l dau 10 minute dacă te pupi cu el”, jocuri din astea”, a povestit Dana Badea pe TikTok.

Daiana Prodan, adevărul despre contractul semnat cu producătorii

Zilele trecute, întregul internet a explodat după ce Ella Vișan și Teo Costache au fost protagoniștii unor scene fierbinți, petrecute în baie. Cei doi au afirmat că nu știau că sunt filmați, în timp ce întrețineau relații intime.

Deși mulți au spus că emisiunea este regizată, alții sunt de părere că tot ce se petrece acolo este real, mai puțin scena dintre Ella și Teo.

„Eu cred că emisiunea este reală, dar faza din baie dintre Ella și Teo cred că a fost regizată. În primul rând, camera de filmat n-avea ce să caute acolo în baie fără acordul amândurora. În al doilea rând, cred că au primit și o sumă de bani în plus ca să accepte acest lucru, dar mai mult cred că Ella a acceptat pentru că își dorea celebritate cu orice preț. Și, din câte am înțeles, vrea să ajungă influencer. Știe sigur că așa va ajunge în centrul atenției”, a comentat un internaut.

Pe de altă parte, Daiana Prodan, fostă concurentă a emisiunii, susține că nimic nu este regizat, iar camerele sunt ascunse chiar și în baie.

„În baie era un GoPro mic ascuns, la fiecare date de noapte este ascuns un GoPro undeva, pentru că despre asta este show-ul. În contract e specificat că suntem filmați în orice moment, nu scrie nicăieri că toaleta este exclusă. Vă zic din experiență că nimeni nu ne impune să facem absolut nimic. Din montaje se poate lucra, dar faptele sunt ale noastre”, a precizat Daiana pe Facebook.

