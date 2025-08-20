Cum au reacționat ispitele feminine de la Insula Iubirii 2025 după ce Andrei Lemnaru le-a spus că Ella Vișan a întreținut relații intime cu ispita Teo Costache

Andrei Lemnaru s-a destăinuit ispitelor feminine de la Insula Iubirii 2025 după ce a văzut imaginile în care logodnica lui, Ella Vișan, și ispita Teo Costache întrețineau relații intime în baie. Concurentul a primit un val de susținere atât în timpul filmărilor, cât și după încheierea acestora.

Cu au reacționat ispitele feminine de la Insula Iubirii 2025 după ce au aflat că Ella Vișan a întreținut relații intime cu ispita Teo Costache

Logodnica lui Andrei Lemnaru, Ella Vișan, a cedat în fața impulsului de moment și a întreținut relații intime cu ispita Teo Costache la Insula Iubirii 2025. După ce a văzut imaginile, Andrei a anulat nunta, care urma să aibă loc după filmările show-ului de la Antena 1.

Întors în vilă de la bonfire, Andrei Lemnaru a împărtășit cele văzute cu ispitele feminine, care au fost șocate și care și-au arătat instant sprijinul față de concurent. „Au făcut dragoste”, le-a spus el ispitelor. „Pe bune?! Nu, Andrei! Și mai faci nuntă?”, a fost prima lor reacție.

Susținerea s-a extins și după încheierea filmărilor, ispita Amelia transmițându-i un mesaj public lui Andrei după difuzarea imaginilor în care vede trădarea Ellei.

„Tu știi că ești sufletul nostru! Acum treci prin asta, dar tu duci și noi cu tine! Nu ești singur și nu vei fi, cel puțin nu în aceste momente. Fii tare și nu uita să îi mulțumești lui Dumnezeu. Te iubesc, frățiorul meu”, a scris ispita Amelia, în mediul online.

Citește și: Câți bani are Teo de la Insula Iubirii. Cu ce se ocupă ispita supremă

Ella Vișan, avertizată de o clarvăzătoare că nunta cu Andrei Lemnaru nu va avea loc

În ediția Insula Iubirii din 19 august 2025, Ella Vișan a povestit că o clarvăzătoare i-a spus că relația dintre ea și Andrei Lemnaru nu va funcționa.

„M-am dus la o clarvăzătoare și 90% din ce mi-a spus s-a întâmplat. Am înregistrarea pe telefon, nu am putut să o mai ascult. Ce-a putut să îmi zică la Andrei… m-a panicat total! Îi trimiteam poza, una câte una, și nu îi spuneam cine e. (…) A zis: «Tu cu omul acesta nu aveți nicio treabă unul cu celălalt»”, a declarat Ella Vișan, la Insula Iubirii 2025.

Citește și: Ce scria în biletul pe care Maria de la Insula Iubirii i l-a dat ispitei Cătălin. Cum a reacționat soțul concurentei când a aflat

Ce a spus Teo Costache despre faptul că el și Ella Vișan au fost filmați întreținând relații intime în baie

Concurenta Ella Vișan și ispita Teo Costache au întreținut relații intime în baie, în ediția Insula Iubirii de luni, 18 august. Ea a fost cea care a făcut primul pas. După ce s-au difuzat imaginile, Teo a spus ce părere are despre faptul că exista o cameră de filmat în baie.

„Aviz tuturor! Nu este nimic regizat. Nu am știut că sunt GoPro în baie, chiar dacă am verificat amândoi asta. Legat de faptul dacă aveau voie să ne filmeze? Răspunsul este «da». Noi am semnat contract, știm ce am semnat la casting. O să înțelegeți din episoadele următoare că nu e regizat nimic”, a scris Teo Costache, pe rețelele sociale.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News