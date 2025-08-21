Andrei Lemnaru s-a răzbunat pe Ella Vișan, după ce ea l-a înșelat cu Teo Costache, la „Insula iubirii”. Totul s-a petrecut în fața camerelor de filmat

Andrei Lemnaru și Ella Vișan formează unul dintre cele mai controversate cupluri din sezonul 9 al emisiunii „Insula iubirii”. Cei doi urmau să se căsătorească pe 13 septembrie, dar nunta a fost anulată după ce tânăra a căzut rapid în brațele ispitei Teo Costache. După ce a văzut că iubita l-a trădat fără nicio urmă de regret, Andrei a decis să îi plătească cu aceeași monedă.

Andrei Lemnaru s-a răzbunat pe Ella Vișan

Deși păreau un cuplu sudat, pregătiți să facă pasul cel mare și să devină soț și soție, planurile lui Andrei Lemnaru și ale Ellei Vișan s-au destrămat în Thailanda, după ce tânăra a decis să se lase pradă atracției față de ispita Teo.

Trădat de iubită, concurentul a mărturisit că nu o poate ierta, însă se pare că nu a vrut să plece de pe insulă fără a se răzbuna pe cea care ar fi trebuit să îi fie parteneră pentru tot restul vieții. Astfel, potrivit Cancan, chiar înainte de bonfire-ul final, concurentul s-a aruncat și el în brațele unei ispite.

Zilele trecute, întreaga țară a văzut-o pe Ella care a întreținut relații intime cu Teo în toaletă, atunci când credea că nu mai sunt filmați. Cei doi au mers la un date de 24 de ore, iar timp de o oră a uitat complet de planurile pe care le avea cu Andrei Lemnaru, îm brațele ispitei supreme.

În imaignile difuzate pe post, Ella și Teo se comportă ca un cuplu, ca și cum ar fi venit împreună la emisiune.

Rănit, Andrei spune că nu o va ierta pe trădarea sa și decide să îi plătească Ellei cu aceeași monedă, refugiindu-se și el în brațele unei ispite.

Concurentul se aruncă în brațele Andrușcăi

Andrei Lemnaru a hotărât, înainte de a se reîntâlni cu Ella, să se refugieze în brațele Andrușcăi. Astfel, concurentul ar fi întreținut și el relații intime cu ispita, în fața camerelor de filmat.

Mai mult, potrivit surselor Cancan, blonda ar fi vorbit mai apoi fără rețineri despre noaptea petrecută în brațele concurentului.

La finalul filmărilor, Ella a revenit în România la brațul lui Teo, însă relația lor nu a rezistat prea mult, bărbatul părăsind-o, în cele din urmă, pe fosta iubită a lui Andrei Lemnaru.

Faptul că nunta lui Andrei și a Ellei a fost anulată a fost confirmat și de fotograful care fusese angajat de fostul cuplu pentru a imortaliza ziua cea mare. Acesta a anunțat, pe rețelele sociale, că este liber de contract pe data de 13 septembrie.

„Pe 13 septembrie trebuia să fiu la nuntă. Dar cum „Insula Iubirii” are ale planuri pentru miri, brusc am rămas liber. Veste bună: dacă tu nu ai fost pe insulă și încă mai ții la jumătatea ta, data este liberă pentru nuntă, botez sau orice alt eveniment. P.S.: Promit să nu te trimit pe insulă înainte de marele eveniment”, a scris fotograful Ștefan Marinescu în mediul online.

