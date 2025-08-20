Oana Monea a dat cărțile pe față. Ce a putut să spună despre fiecare concurentă de la Insula Iubirii. Le-a luat pe rând și le-a dat note

Oana Monea a venit din nou la Insula Iubirii ca să facă furori, după ce a mai fost prezentă în alte două sezoane. Ispita supremă a vorbit deschis cu fanii ei de pe Instagram și a deschis un subiect controversat: concurentele de la Insula Iubirii. Ce a spus Oana Monea despre fiecare în parte și ce sfaturi le-a oferit ispita.

Oana Monea, sfaturi pentru concurentele de la Insula Iubirii

Oana Monea este dermopigmentist de mai bine de 10 ani, așa că a decis să vorbească despre sprâncenele concurentelor. Ea le-a luat pe toate la rând și le-a dat sfaturi, dând note fiecărei fete la sprâncene și spunând ce ar trebui făcut: la Bianca a ținut să spună că are sprâncenele micropigmentate, însă cu o tehnică veche. În plus, concurenta are sprâncene cu baza în jos, lucru care, conform Oanei Monea, este incorect.

Ispita a sfătuit-o să le șteargă cu laserul și să își facă o nouă procedură. Ba chiar a încercat să îi arate cum ar trebui să arate sprâncenele ei, folosindu-se de puțină editare foto.

Depsre Francesca, Oana Monea a spus că are sprâncene puțin asimetricele și că are codițele puțin căzute. „Avem nevoie de un lifting. Franci, ca notă o să îți dau un 7 din 10, pentru că le ai naturale. Trebuie lucrat la simetrie și totul e ok”, a spus ispita. Și în cazul ei a încercat să creeze puțină simetrie modificând fotografia.

„Sprâncenele ei sunt mciropigmentate bine, ce mă deranjează este culoarea care este neagră, ușor albăstruie. Simetria este bună, dar nu mă deranjează. Parcă ar fi mers o idee mai lungi, trebuie făcut ceva cu transparența din față. Nota e 8 din 10”, a spus Oana Monea.

Ea a continuat și cu restul concurentelor, cărora le-a dat note și sfaturi cu privire la ce ar trebui făcut și în ce fel, cu privire la sprâncenele lor.

Oana Monea, răspuns pentru cei care au numit-o „bătrână”

Oana Monea a fost făcută „bătrână” pe rețelele socializare, mulți spunând că la 36 de ani nu ar mai trebui să joace rolul de ispită. Totul a pornit de la Maria, concurenta de la Insula Iubirii, care a făcut o remarcă despre asta în emisiune, întrebându-le pe celelalte concurente „Oana Monea e bătrânică?”.

Ispita supremă le-a răspuns răutăcioșilor care au spus că are o vârstă prea înaintată ca să mai fie în rolul de ispită.

„Am învățat să fac ceea ce simt, pentru că mi-am dat seama cât de fragilă este această viață. Mi-am dat seama că puteam să nu mai fiu astăzi, așa că tocmai de aia nu mă deranjează nimeni care vine și zice „Babă”, „Ești bătrână”. Să mă ierte Dumnezeu, dar dacă la 36 de ani suntem babe… Dacă cineva consideră că sunt o babă la 36 de ani, sunt o babă la 36 de ani, dar nu este vina mea să vii să îmi spui că sunt o babă, pentru că nu e datorită ție că te-ai născut după mine sau vina mea că m-am născut înaintea ta. Am venit pe lumea asta așa cum venim toți, într-un anumit moment și nu cred că trebuie să ne comportăm așa unii cu alții”, a spus Oana Monea, într-un live, pe TikTok.

