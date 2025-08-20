Teo de la Insula Iubirii, prima reacție după ce s-au difuzat imaginile cu el și Ella din baie: „Aviz tuturor!”

Teo Costache de la Insula Iubirii 2025 a reacționat în mediul online după ce s-au difuzat imaginile în care el și concurenta Ella Vișan întrețin relații intime în baie. Ispita a spus ce părere are despre faptul că era o cameră de filmat în baie.

Teo de la Insula Iubirii, prima reacție după ce s-au difuzat imaginile cu el și Ella din baie

Concurenta Ella Vișan și ispita Teo Costache au întreținut relații intime în baie, în ediția Insula Iubirii de luni, 18 august. Ea a fost cea care a făcut primul pas. După ce s-au difuzat imaginile, Teo a spus ce părere are despre faptul că exista o cameră de filmat în baie.

„Aviz tuturor! Nu este nimic regizat. Nu am știut că sunt GoPro în baie, chiar dacă am verificat amândoi asta. Legat de faptul dacă aveau voie să ne filmeze? Răspunsul este «da». Noi am semnat contract, știm ce am semnat la casting. O să înțelegeți din episoadele următoare că nu e regizat nimic”, a scris Teo Costache, în mediul online.

Citește și: Câți bani are Teo de la Insula Iubirii. Cu ce se ocupă ispita supremă

Ella l-a ignorat pe Teo după noaptea petrecută împreună. Reacția ispitei

În ziua de după ce au întreținut relații intime în baie, Ella l-a ignorat pe Teo, lucru care l-a deranjat. Ispita se aștepta ca Ella să fie mai afectuoasă cu el, după ce au petrecut noaptea împreună.

„Când ne-am trezit în dimineața date-ului, nu era nimeni acolo, eram singuri în cameră. Ea m-a refuzat când am vrut să o sărut. Mă așteptam ca după acest date să se apropie mai mult de mine. A fost total invers. Ce se întâmplă? Ori nu ești asumată, ori îți pare rău de ce s-a întâmplat între noi”, a declarat ispita Teo, la Insula Iubirii 2025.

Citește și: Ce scria în biletul pe care Maria de la Insula Iubirii i l-a dat ispitei Cătălin. Cum a reacționat soțul concurentei când a aflat

Ella Vișan a ajuns la terapie după Insula Iubirii 2025

La începutul lunii august, Ella Vișan și-a cerut iertare public față de mama ei pentru un alt episod de pe micul ecran, în care s-a îmbătat și s-a apropiat de ispita Teo.

„Nu am reușit să mă uit la episod. Nu încă. Pentru că, deși nu mi-e frică să fiu vulnerabilă, mi-e frică de penibil – mai ales atunci când știu că mama mea mă privește. Și pentru EA îmi cer scuze. Încă o dată. Dar știți ce? Am trecut și peste asta. Mi-am asumat acest hop. L-am dus. Nu-l voi justifica, nu-l voi comenta. Dacă vreodată voi simți nevoia să spun mai mult, o voi face la final”, a transmis concurenta.

În prezent, Ella Vișan și Andrei Lemnaru, bărbatul cu care trebuia să se căsătorească, nu se mai urmăresc pe rețelele sociale, dând de înțeles că nu au rămas împreună după show-ul de la Antena 1. După filmări, Ella a spus că a ajuns la terapie pentru a învăța să-și gestioneze rușinea.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News