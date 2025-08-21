Acum e ispita supremă, dar altădată nu întorcea nicio privire. Cum arăta Teo de la Insula Iubirii în urmă cu câțiva ani

Teo de la Insula Iubirii a sucit mințile multor concurente, iar în sezonul acesta a făcut o nouă victimă: Ella. Tânărul a cucerit cu atitudinea lui, zâmbetul perfect și un fizic impresionant. Însă „bombonica” Teo nu a arătat așa mereu. În urmă cu câțiva ani, el era departe de a fi o ispită.

Transformare incredibilă. Cum arăta Teo de la Insula Iubirii în urmă cu câțiva ani

Teo de la Insula Iubirii a revenit în sezonul 9 de la Insula Iubirii cu forțe proaspete și deja a făcut prima cucerire. Ella a pus ochi pe tânăr încă de la prima vedere și îl știa deja din sezonul trecut, așa că de aici până la o relație a mai fost un singur pas.

Citește și: Ella și Teo s-au lăsat purtați de val la Insula Iubirii 2025. Au întreținut relații intime fără să țină cont de camere

Teo a fost poreclit de către Iustina din sezonul trecut „bombonica”, iar atitudinea și zâmbetul lui l-au făcut să fie extrem de plăcut de concurente, dar și de telespectatorI. Sigur pe el, puțina arogant, indiferent, cu un zâmbet perfect și un fizic bine lucrat, Teo a devenit rapid „ispita supremă”.

Totuși, puțini sunt cei care știu că în urmă cu câțiva ani, ispita supremă era doar un băiat simpatic. Nimeni nu și-a imaginat că el va deveni un bărbat deosebit de carismatic. În fotografiile mai vechi, Teo apare ca un puștan, cu freza aranjată, fără barbă și cu un stil vestimentar complet schimbat.

El a muncit mult pentru imaginea actuală: de la corpul lucrat la sală până la stil vestimentar, atitudine și zâmbetul în care a investit câteva mii bune de euro.

Teo Costache a vorbit despre faptul că își dorește o femeie sinceră, alături de care să construiască o relație bazată pe respect. El a spus că își dorește copii în următorii doi ani, pentru că ar vrea să fie un tătic tânăr.

Citește și: Cum arăta Ella Vișan de la Insula Iubirii în urmă cu mai mulți ani. Transformarea prin care a trecut este spectaculoasă

”Nu-mi doresc femeia perfectă. Îmi doresc o persoană cuminte lângă mine, înțelegătoare și care să-mi ofere respect la rândul ei, cred că e de ajuns ce îmi doresc. Aș vrea cam pe la 28 de ani să mă pun la casa mea și aș vrea și un copil. Vreau să fiu un tată tânăr, să mă bucur de ei și vreau să-i iau și cu mine la club. Vreau să-i învățat de mici ce înseamnă și distracția și să aibă parte de toate în viață”, a spus Teo pentru Spynews.ro.

Ella a căzut în ispită cu Teo la Insula Iubirii

Ella Vișan a căzut în ispită, iar cel care a făcut-o să meargă mai departe a fost chiar Teo Costache. Cei doi au mers la o întâlnire care a ținut 24 de ore, iar în baia camerei de hotel au întreținut relații intime.

„În baie, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată pentru mine. N-am vrea să fim prinși în anumite ipostaze intime, doar că eram conectați și dorința asta între noi doi eram prea mare. A renunțat la inhibiții atât ea, cât și eu”, a spus Teo.

Citește și: Cine este Teodor Costache de la Insula Iubirii 2025. Are 27 de ani, propria afacere și participă pentru a doua oară la emisiune

Cu toate acestea, Ella este sigură dacă Teo vrea o relație, așa că se ferește să spună clar ce sentimente are pentru el. Pe de cealaltă parte, blondina a recunoscut că parteneri ei oficial nu este omul potrivit. Cei doi au venit la Insula Iubirii logodiți și au nunta programată în luna septembrie. Rămâne de văzut dacă evenimentul se va mai ține după imaginile pe care Andrei le-a văzut cu partenera lui.

Urmărește-ne pe Google News