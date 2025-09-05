Andrei Lemnaru s-a apropiat de o altă ispită de la Insula iubirii, după ce s-a despărțit de Ella Vișan și de Andrușca: „E genul de om pe care îți dorești să-l ai alături. Îl iubesc maxim!”

Andrei Lemnaru s-a apropiat de o altă ispită de la Insula iubirii, după ce s-a despărțit de Ella Vișan și de Andrușca. Amelia, căci despre ea este vorba, a făcut o postare emoționantă despre concurent. Prin intermediul rețelelor de socializare, ispita a vorbit deschis despre legătura lor. Iată ce a transmis ea recent!

După despărțirile de Ella Vișan și de Andrușca, Andrei Lemnaru pare să fi găsit sprijin și apropiere într-o altă ispită de la Insula iubirii. Este vorba despre Amelia, care a transmis pe rețelele de socializare că între ei s-a legat o relație specială.

În mesajul pe care l-a postat în mediul online, ispita a ținut să menționeze faptul că relația lor este doar una de prietenie. Ea îl consideră pe Andrei Lemnaru un frate mai mare și nimic mai mult.

„Am o relație specială cu Andrei – e genul de om pe care îți dorești să-l ai alături și la bine, și la rău. Pe insulă am legat o prietenie strânsă, iar afară nu am făcut decât să o facem și mai frumoasă. Ne susținem reciproc și putem vorbi despre orice, oricând.

Sunt mândră să spun că mi-am mărit familia și că i-am făcut loc în viața mea ca frățior mai mare. Îl iubesc maxim! (Fetelor, relax, îl puteți aborda în continuare)”, a scris Amelia la postarea pe care a făcut-o pe pagina sa personală de Instagram.

Parcursul lui Andrei Lemnaru la Insula iubirii

Andrei Lemnaru a fost unul dintre concurenții apreciați din sezonul 9 al emisiunii Insulei iubirii, difuzat în vara anului 2025 la Antena 1. La vârsta de 27 de ani, tânărul este antreprenor și a apelat la câteva intervenții estetice.

Concurentul și Ella Vișan, femeia alături de care a venit în emisiune, au avut o relație de aproape patru ani și plănuiau nunta când au decis să participe la acest reality show pentru a-și testa legătura. În timpul show-ului, relația lor a fost pusă la încercare de mai multe ori, iar Ella Vișan s-a apropiat de ispita Teo Costache, ceea ce l-a făcut pe Andrei Lemnaru să se simtă trădat.

Ulterior, concurentul a avut o apropiere evidentă cu ispita Andrușca. Cei doi au întreținut relații intime în baie și și-au făcut planuri de viitor împreună.

Ce s-a întâmplat la ultimul bonfire de la Insula iubirii

După 21 de zile de separare, Andrei Lemnaru și Ella Vișan s-au reîntâlnit în finala emisiunii și au decis să meargă pe drumuri separate. La ultimul bonfire, concurentul a decis să părăsească insula cu Andrușca, iar iubita lui a plecat cu Teo.

Cu toate acestea, Andrei Lemnaru și ispita Andrușca s-au despărțit la doar trei săptămâni după ce au ajuns acasă. Pe de altă parte, ispita Teo și Ella Vișan s-au separat imediat după ce au plecat de la bonfire, înainte de a părăsi Thailanda.

