Maia Morgenstern a devenit bunică pentru prima oară! Fiica ei, Cabiria, a născut un băiat: „A fost cezariană de urgență”

Maia Morgenstern a devenit bunică pentru prima oară! Fiica ei cea mare, Cabiria Morgenstern, a născut un băiețel.

Cabiria Morgenstern a născut un băiat

Fiica cea mare a actriței Maia Morgenstern (63 de ani), Cabiria Morgenstern (26 de ani), a anunțat joi, 4 septembrie, că a născut un băiat, prin operație de cezariană.

„A fost până la urmă cazul de cezariană de urgență. Doare tare fizic, dar suntem bine, sănătoși, și sunt foarte fericită”, a scris Cabiria Morgenstern la Instagram Story, în dreptul primei imagini cu ea și cu fiul ei. Vezi fotografia în galeria foto de mai sus!

Ce nume ar putea avea bebelușul

„Faceți cunoștință cu bebelușul, numele îl voi dezvălui cu altă ocazie”, a mai scris actrița în mediul online. Zilele trecute, Cabiria a dezvăluit că își dorea ca pe fiul ei să-l cheme Ezra, dar că nu găsea un al doilea prenume care să se potrivească.

Prenumele Ezra provine din ebraică și înseamnă „Ajutorul lui Dumnezeu”. Rămâne de văzut dacă tânăra și-a schimbat între timp opțiunile de nume.

Cine este Cabiria Morgenstern

Eva Leah Cabiria Morgenstern s-a născut pe 11 februarie 1999 și este fiica actorilor Maia Morgenstern și Andras Istvan Demeter (56 de ani). Deloc întâmplător, Cabiria a ales să calce pe urmele părinților săi și să urmeze o carieră în domeniul actoriei. Cabiria și-a finalizat studiile masterale în decembrie 2023 și a dat și luat Disertația în 2025.

Cabiria Morgenstern a studiat Actoria la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca între anii 2017 și 2021 și are un master în Theatre/Theatre Arts Management la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, potrivit contului ei de LinkedIn.

Este o susținătoare a comunității LGBTQIA+

Tot de acolo am aflat despre Cabiria că a făcut balet, arte marțiale, improvizație, dans contemporan și canto clasic. Tot la segmentul pregătire vocală, Cabiria a învățat tehnicile Patsy Rodenburg și Fitzmaurice. Până în prezent, Cabiria a jucat în diferite teatre din România și din Republica Moldova.

De pe Instagram aflăm despre Cabiria că este o susținătoare a comunității LGBTQIA+. În descrierea sa de pe rețeaua socială, actrița a inclus două steaguri. Primul este steagul transgender, în culorile albastru, roz și alb, iar al doilea este steagul LGBT, în culorile curcubeului.

