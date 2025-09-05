  MENIU  
Home > Vedete > Marile iubiri ale regretatului Giorgio Armani. Arhitectul italian Sergio Galeotti, primul lui partener, a avut un sfârșit tragic

Marile iubiri ale regretatului Giorgio Armani. Arhitectul italian Sergio Galeotti, primul lui partener, a avut un sfârșit tragic. Deși nu s-a căsătorit niciodată și a fost extrem de discret în ceea ce privește viața personală, designerul a trăit povești de dragoste care i-au marcat viața și care au rămas definitorii pentru omul din spatele faimosului brand. Iată cu ce bărbați celebri s-a iubit de-a lungul timpului!

Giorgio Armani nu a vorbit niciodată prea mult despre viața sa intimă. Dincolo de imperiul construit de-a lungul timpului, în viaa designerului au existat iubiri puternice, marcate de pasiune, pierderi și loialitate, care i-au modelat drumul personal și profesional.

Giorgio Armani, unul dintre cei mai cunoscuți designeri din lume, s-a stins din viață joi, pe data de 4 septembrie 2025, la vârsta de 91 de ani. În spatele unei cariere uriașe și al unui brand care a devenit sinonim cu eleganța, viața sa personală a rămas mereu în umbră. Discret și rezervat din fire, el nu s-a căsătorit niciodată, dar a trăit relații profunde, care l-au marcat pentru totdeauna.

Cea mai puternică legătură a sa a fost cu arhitectul italian Sergio Galeotti. Cei doi s-au întâlnit la începutul anului 1970, iar în 1975 au fondat împreună casa de modă care a făcut istorie.

Relația lor frumoasă a fost una de iubire și parteneriat profesional, dar povestea s-a încheiat dureros în anul 1985, când Sergio Galeotti a murit din cauza bolii SIDA, o afecțiune cauzată de virusul HIV, care slăbește treptat mecanismele de apărare ale corpului și afectează capacitatea acestuia de a lupta împotriva infecțiilor.

La mai mulți ani de la moartea lui Sergio Galeotti, Giorgio Armani a mărturisit că pierderea l-a afectat profund și că, odată cu decesul lui, a simțit că o parte din sine s-a stins.

„Când a murit Sergio, a murit o parte din mine. Trebuie să recunosc că mă felicit puțin, pentru că am rezistat unei dureri cumplite. Un an între spitale, iar eu, ca să nu-l rănesc, am continuat să lucrez – îi duceam fotografii de la prezentări, iar în ultimele luni îi vedeam lacrimile în ochi. A fost un moment extrem de dificil, pe care a trebuit să-l depășesc chiar și în fața opiniei publice. Auzeam spunându-se: ‘Armani nu mai e el, va fi copleșit de durere, nu va reuși singur…’. Tocmai de aceea, celor care îmi propuneau să participe în compania Giorgio Armani, le răspundeam: ‘Nu, mulțumesc, mă descurc singur’”, spunea designerul în cadrul unui interviu pentru corriere.it.

După acest moment dureros, designerul s-a dedicat complet muncii. Creatorul de modă nu a avut copii și nu a vorbit aproape niciodată public despre viața lui amoroasă.

Cu toate acestea, de-a lungul anilor, el a fost însoțit de Pantaleo „Leo” Dell’Orco, care a lucrat pentru compania Armani încă din anul 1977. Relația lor, bazată pe încredere și apropiere, s-a consolidat în timp.

Într-un interviu din anul 2024, Giorgio Armani îl numea pe Dell’Orco sprijinul său cel mai de preț. În ultimele luni, Dell’Orco a fost cel care l-a reprezentat pe creator la evenimentele oficiale.

„După moartea lui Sergio, el (n.r.: Dell’Orco) a fost cea mai importantă persoană pentru mine”, a mărturisit Giorgio Armani într-un interviu din anul 2022, pentru CNN.

Cine sunt moștenitorii designerului italian

Giorgio Armani a pus mereu accent pe independența companiei sale, motiv pentru care discuția despre cine îi va continua munca este una firească. El nu are copii care să ducă mai departe afacerea, evaluată în prezent la peste 10 miliarde de euro și cu venituri de 2,3 miliarde în anul 2024, în ciuda recesiunii care a lovit piața de lux. Designerul a preferat să păstreze controlul, refuzând să vândă sau să își listeze firma, chiar dacă a primit numeroase oferte, inclusiv de la grupuri precum Gucci și familia Agnelli.

De-a lungul timpului, designerul italian și-a condus afacerea împreună cu rude și colaboratori apropiați. Printre cei care ar putea revendica o parte din moștenire se numără sora lui, Rosanna, nepoatele Silvana și Roberta, precum și nepotul Andrea Camerana, toți implicați într-o formă sau alta în companie. O figură centrală în această poveste este și Leo Dell’Orco, considerat mâna dreaptă a creatorului de modă.

Încă din anul 2016, Giorgio Armani a pregătit o fundație care să garanteze stabilitatea grupului și să respecte regulile pe care le-a impus mereu. Moștenitorii lui trebuie să păstreze unitatea companiei și să nu o vândă. O parte semnificativă din firmă va fi transferată acestei fundații prin testament, iar documentul conține reguli care se aplică imediat după moartea lui.

De exemplu, listarea la bursă este posibilă doar după cinci ani și numai dacă majoritatea directorilor sunt de acord.

Ce a declarat Giorgio Armani despre moștenitorii lui, în trecut

Într-un interviu acordat în trecut, Giorgio Armani a spus că succesorii săi sunt persoane care au primit deja responsabilități în firmă. Cel mai important este Leo Dell’Orco, partenerul său de viață și colaborator apropiat încă din anul 1977. Acesta a început ca model pentru el, iar după moartea lui Sergio Galeotti a devenit sprijinul principal al designerului.

În prezent, Dell’Orco conduce zona de modă masculină pentru mai multe branduri din grup și chiar l-a înlocuit pe Giorgio Armani la Săptămâna Modei de la Milano, în luna iunie.

Totuși, în zona de creație, responsabilitățile sunt împărțite, deoarece Silvana se ocupă de colecțiile pentru femei. În plan financiar, roluri importante revin lui Giuseppe Marsocci și Daniele Ballestrazzi, implicați de ani buni în conducerea companiei.

Dell’Orco a recunoscut public că are o relație de o viață cu Giorgio Armani, iar acesta a confirmat la rândul său, povestind că poartă un inel oferit de partenerul său.

