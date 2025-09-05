Oana Radu și Șerban Balaban s-au căsătorit! Ce preparat tradițional a lipsit din meniul de la nunta lor și cum a arătat tortul: „Ziua noastră specială!”

Oana Radu și Șerban Balaban s-au căsătorit la începutul acestei luni, la mai puțin de un an de la logodna lor din decembrie anul trecut. Cântăreața și toboșarul au publicat primele imagini de la evenimentul lor special pe 4 septembrie. Nunta cuplului a inclus muzică live, un meniu sofisticat și un foc spectaculos de artificii.
Oana Radu și Șerban Balaban și-au oficializat relația, după mai puțin de un an de la logodna lor. Cântăreața și toboșarul au publicat în mediul online primele fotografii de la nunta lor.
Oana Radu a optat pentru branduri românești când a venit vorba de rochia și de pantofii ei de mireasă. Și-a accesorizat ținuta cu un mix de bijuterii aurii și argintii, și-a purtat părul lung și brunet în bucle hollywoodiene și a ales un fard roz pentru machiajul ochilor.
Nici mirele nu s-a lăsat mai prejos. Șerban Balaban a purtat un costum alb-murdar, cămașă, batistă și pantofi negri. Cel mai special accesoriu? Zâmbetul larg în drum spre altar.