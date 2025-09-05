Oana Radu și Șerban Balaban s-au căsătorit! Ce preparat tradițional a lipsit din meniul de la nunta lor și cum a arătat tortul: „Ziua noastră specială!”

Oana Radu și Șerban Balaban s-au căsătorit la începutul acestei luni, la mai puțin de un an de la logodna lor din decembrie anul trecut. Cântăreața și toboșarul au publicat primele imagini de la evenimentul lor special pe 4 septembrie. Nunta cuplului a inclus muzică live, un meniu sofisticat și un foc spectaculos de artificii.

Oana Radu și Șerban Balaban s-au căsătorit religios

Oana Radu și Șerban Balaban și-au oficializat relația, după mai puțin de un an de la logodna lor. Cântăreața și toboșarul au publicat în mediul online primele fotografii de la nunta lor.

Oana Radu a optat pentru branduri românești când a venit vorba de rochia și de pantofii ei de mireasă. Și-a accesorizat ținuta cu un mix de bijuterii aurii și argintii, și-a purtat părul lung și brunet în bucle hollywoodiene și a ales un fard roz pentru machiajul ochilor.

Nici mirele nu s-a lăsat mai prejos. Șerban Balaban a purtat un costum alb-murdar, cămașă, batistă și pantofi negri. Cel mai special accesoriu? Zâmbetul larg în drum spre altar.

Cuplul s-a cununat religios în aer liber. „Ziua noastră specială! Ziua în care am primit Binecuvântarea lui Dumnezeu!”, a scris perechea în mediul online.

Atmosfera evenimentului a fost întreținută întâi de un violonist, iar mai apoi de un DJ. Locația aleasă de Oana și de Șerban a fost un rustică, invitații luând masa la lumina lumânărilor.

Meniul sofisticat ales de miri

Sarmalele au lipsit cu desăvârșire din meniul de la nunta dintre Oana Radu și Șerban Balaban. În schimb, evenimentul n-a dus lipsă de gusturi alese.

Iată ce au mâncat invitații:

Rafinament de bun venit

Tartar fin de ton

Mini tartă cu foie gras

Seviche de biban cu caviar

Răsfățul papilelor gustative

Confit de ceafă de porc

Sos demi-glance cu ciuperci porcini

Curcubeu pe cerul gurii

File de calcan pe pat de piure de verdețuri și edamame

Spectacol de arome

Antricot fraged servit cu piure de trufe și sos chimichurri

În plus, perechea a avut candy bar și iberic bar – un bufet cu brânzeturi și mezeluri.

Și tortul a fost ieșit din tipare, o tartă uriașă decorată cu zmeură și zahăr pudră, tăiată de miri în timpul unui foc spectaculos de artificii în spate.

Foto: Instagram/@eusuntoanaradu

