Giorgio Armani a murit. Celebrul designer vestimentar avea 91 de ani

Giorgio Armani, unul dintre cei mai influenți creatori de modă ai secolului XX, s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani, lăsând în urmă un imperiu vestimentar și o moștenire culturală fără egal. Vestea morții sale a fost confirmată de reprezentanții brandului Armani, care au transmis un mesaj plin de emoție și recunoștință pentru omul care a redefinit eleganța modernă.

Ultimul act al unui titan al modei

Armani a murit în reședința sa, înconjurat de familie și de Leo Dell’Orco, partenerul său de viață și de afaceri din ultimele două decenii, notează presa internațională. Deși în ultimele săptămâni se confruntase cu probleme pulmonare, designerul a continuat să lucreze cu aceeași pasiune care l-a consacrat. Cu doar câteva zile înainte de moarte, aprobase personal ținutele pentru colecția aniversară de 50 de ani, ce urma să fie prezentată la Săptămâna Modei din septembrie.

O viață dedicată frumuseții și rafinamentului

Născut în Piacenza, Italia, pe 11 iulie 1934, Giorgio Armani a început cariera în modă relativ târziu, dar a reușit să transforme rapid propriul nume într-un simbol global al stilului. Cu o viziune clară și o estetică minimalistă, Armani a cucerit Hollywood-ul, podiumurile internaționale și inimile celor care apreciază eleganța discretă. A fost creatorul costumelor purtate de Richard Gere în „American Gigolo” și de nenumărate vedete pe covorul roșu.

Dincolo de modă: sport, cultură și Milano

Pe lângă modă, Armani a fost un susținător activ al sportului. Din 2008, a fost proprietarul echipei de baschet Olimpia Milano, iar brandul său EA7 a îmbrăcat echipa națională a Italiei la Jocurile Olimpice din Londra 2012. A fost un ambasador al orașului Milano, implicându-se în proiecte culturale și sociale, mereu atent la nevoile comunității sale.

„Il Signor Armani”, cum era numit cu respect de angajați și colaboratori, a fost mai mult decât un designer – a fost o forță motrice, un mentor și un simbol al independenței creative. Grupul Armani a transmis că va continua să onoreze valorile fondatorului, păstrând spiritul său viu în fiecare colecție, în fiecare decizie și în fiecare pas făcut în numele eleganței autentice.

