Oana Monea susține că încă vorbește cu Marius Avram de la Insula iubirii: „M-a blocat pe toate rețelele, mai puțin pe WhatsApp. Am vorbit acum trei zile”. Concurentul s-a despărțit de ispită și s-a întors la soție

Oana Monea a declarat recent că încă mai păstrează legătura cu Marius Avram, concurentul cu care a avut o apropiere în cadrul emisiunii și alături de care a plecat din Thailanda. Deși acesta s-a întors la soția lui, Maria Avram, și s-a despărțit de ea, discuțiile dintre cei doi nu s-au oprit complet.

Astfel, ispita și concurentul de la Insula iubirii mai schimbă din când în când câteva mesaje. În prezent, Marius Avram este împăcat cu soția lui, însă ispita susține că nu au rupt complet legătura, mai ales că s-au înțeles atât de bine în cadrul show-ului de la Antena 1.

„El m-a blocat pe toate rețelele, mai puțin pe WhatsApp, unde am vorbit acum o săptămână, dar și acum trei zile. Am vorbit de-ale noastre: ce mai face el, ce mai fac eu, cum se simte, cum mă simt eu. Cam atât”, a mărturisit ispita pentru spynews.ro.

Ispita a fost atrasă de Marius Avram în emisiune: „Am prins drag acolo”

Mai mult decât atât, Oana Monea a mărturisit că a fost atrasă de Marius Avram la Insula iubirii și nu a jucat doar rolul de ispită. Cu toate acestea, ispita a ținut să menționeze faptul că nu a fost niciodată îndrăgostită de el.

„Am prins drag de Marius acolo. Nu pot să zic că am fost îndrăgostită de el, dar e un om bun. Îmi mențin părerea în continuare: e un bărbat deștept și un bărbat care merită mai mult. Adică o femeie ca mine. Nu vreau să fiu răutăcioasă, Doamne ferește, glumesc cu voi. Merită să fie mai înțeles și să i se ofere mai multă încredere. Are nevoie să fie susținut de o femeie, de soția lui, bineînțeles, nu de altcineva. Nu știu cum e acum, sper să fie bine, sincer, dar până în emisiune nu era, cel puțin, ascultat”, a mai adăugat ea.

Oana Monea a plecat din Thailanda alături de Marius Avram ,dar el s-a împăcat cu soția

Oana Monea a plecat din Thailanda alături de Marius Avram ,dar el s-a împăcat cu soția. Cei doi au avut acasă o relație de trei săptămâni, dar la un moment dat au decis să meargă pe drumuri separate.

În prezent, concurentul susține că este foarte fericit alături de Maria Avram, partenera lui de viață, deși au avut parte de multe dezamăgiri în cadrul emisiunii de la Antena 1.

