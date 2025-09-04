Home > Vedete > Româneşti > Ce s-a întâmplat la ultimul bonfire de la Insula iubirii. Cine a plecat cu iubita și cine a părăsit emisiunea cu ispita
Ce s-a întâmplat la ultimul bonfire de la Insula iubirii. Cine a plecat cu iubita și cine a părăsit emisiunea cu ispita
Actualizat 04.09.2025, 12:28
Ce s-a întâmplat la ultimul bonfire de la Insula iubirii. Cine a plecat cu iubita și cine a părăsit emisiunea cu ispita. Finala sezonului 9 a adus decizii surprinzătoare pentru cele trei cupluri rămase în reality show. Între reproșuri, confesiuni și momente tensionate, unii au ales să rămână împreună, alții să plece singuri, iar unii să-și urmeze inima alături de ispită.
Ce s-a întâmplat la ultimul bonfire de la Insula iubirii
Marea finală a sezonului 9 de la Insula iubirii a adus în fața telespectatorilor ultimele confruntări dintre cuplurile rămase în competiție. Emoțiile, reproșurile și deciziile grele au marcat bonfire-urile, unde fiecare și-a aflat destinul.
Marian Grozavu și Bianca Dan au fost primii care au stat în fața lui Radu Vâlcan. Concurenta a declarat că își dorește să plece singură, recunoscând că și-a deschis sufletul pentru altcineva. Marian Grozavu ar fi vrut să părăsească emisiunea cu ea, însă i-a respectat alegerea.
Cu toate acestea, după ce camerele s-au oprit, el a mers după iubita lui și a încercat să o recucerească. Cu multe declarații și promisiuni, bărbatul a reușit să o convingă să-i mai ofere o șansă. Cei doi au rămas împreună, iar acum relația lor pare mai puternică ca niciodată. Bianca Dan așteaptă acum momentul cererii în căsătorie.
Cei doi și-au reproșat greșeli, dar în final au ales să plece separat, fiecare pe drumul său.
Marius: O să plec singur. Am știut de mult acest lucru.
Maris: Singură. Și eu am știut de mult acest lucru. De când am văzut sărutul intre ei.
Totuși, lucrurile nu s-au oprit aici! Marius Avram a plecat acasă alături de ispita Oana Monea, pe care a și prezentat-o familiei sale. Ulterior, însă, a mers în Anglia, unde se afla Maria Avram. Cei doi au decis să își mai acorde o șansă, iar astăzi sunt din nou împreună, încercând să își repare căsnicia.
Ella Vișan și Andrei Lemnaru au încheiat seara cu o discuție încărcată. Concurentul i-a reproșat iubitei sale că s-a implicat prea mult cu ispita Teo, în timp ce ea a spus că nu a primit atenția de care avea nevoie și că a fost rănită de comentariile lui.
În cele din urmă, Ella Vișan a ales să plece de pe insulă cu Teo. Cei doi au părăsit emisiunea împreună, dar la scurt timp, în Thailanda, s-au despărțit. Relația lor s-a transformat într-o simplă prietenie, iar concurenta a decis să se întoarcă singură acasă.
Pe de altă parte, Andrei Lemnaru și ispita Andrușca au ales să plece împreună de pe insulă. Cei doi au locuit împreună timp de trei săptămâni, dar ulterior s-au despărțit.
Cuplurile din finala emisiunii Insula iubirii de la Antena 1
Ella Vișan și Andrei Lemnaru erau împreună de mai bine de trei ani și jumătate când au decis să participe la Insula iubirii pentru a afla cât de solidă este legătura lor. Lucrurile s-au complicat rapid, deoarece concurenta s-a apropiat de ispita Teo, iar Andrei Lemnaru, afectat de ceea ce a văzut, a intrat la rândul lui într-o relație cu Andrușca, care a depășit limitele prieteniei. Cei doi au ajuns să întrețină relații intime.
Maria și Marius Avram formau un cuplu de peste zece ani și erau căsătoriți atunci când au acceptat provocarea emisiunii de la Antena 1. Ea a legat o conexiune cu Cătălin Brînză, iar el nu și-a ascuns atracția față de ispita Oana Monea, alături de care a avut mai multe momente intime și săruturi.
Bianca Dan și Marian Grozavu aveau peste trei ani de relație și lucrau împreună în domeniul imobiliarelor. Pe insulă, concurenta a fost atrasă de Mattia Carnessali, ispita care i-a oferit atenția de care avea nevoie, în timp ce Marian Grozavu s-a lăsat cucerit de spiritul matur al Teodorei Racoș, cu care a petrecut câteva clipe de apropiere.