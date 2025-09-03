Cum arată astăzi „cel mai frumos copil din România”. Noelle Vlasov, fiica faimoasei creatoare de modă Ingrid Vlasov, are 21 de ani

Noelle, fiica renumitei creatoare de modă Ingrid Vlasov și a fostului fotomodel Marian Nedelcu, a crescut într-un mediu creativ și rafinat, influențată de universul artistic al părinților săi. Supranumită în copilărie „cel mai frumos copil din România”, tânăra are 21 de ani și urmează o carieră în modă, exact ca părinții ei. Cu ochi albaștri pătrunzători și trăsături superbe, Noelle este astăzi o prezență sofisticată și provocatoare în lumea fashion-ului.

Cum arată Noelle Vlasov la 21 de ani

Cândva o fetiță adorabilă cu buze pline și ochi de un albastru intens, Noelle este astăzi o femeie în toată regula, care își croiește propriul drum în industria modei.

La 21 de ani, Noelle lucrează ca model și pozează adesea pentru creațiile mamei sale, Ingrid Vlasov.

Pe lângă activitatea sa din lumea modei și aparițiile în ședințe foto, Noelle explorează cu pasiune și universul cinematografiei, urmând cursuri de artă cinematografică la Universitatea St Andrews din Scoția, universitatea la care au studiat Kate Middleton și Prințul William.

Noelle a demonstrat încă de mică o sensibilitate aparte față de lumea animală și la doar 13 ani, a decis să devină vegană, o alegere pe care a explicat-o sincer pe canalul său de YouTube:

„Am luat această decizie din dorința mea de a proteja animalele. De mică am iubit foarte mult animalele și am empatizat cu ele, dar cu timpul am realizat că ele pot fi protejate și că pot contribui și eu.”

Tânăra a urmat un proces gradual, consultându-se cu părinții, medici și nutriționiști, renunțând treptat la carne, ouă și lactate. Deși recunoaște că i-a fost greu să renunțe la prăjiturile preferate, a găsit alternative vegane care să-i satisfacă gusturile.

Ingrid Vlasov: „Am trăit, am iubit, am creat…”

După o absență de opt ani din viața publică, Ingrid Vlasov a acordat un interviu revistei Viva! în care a vorbit despre cariera sa, dar și despre legătura strânsă cu fiica sa.

„Nu am fost mai puțin prezentă, ci complet absentă, și a fost o alegere asumată. Acesta este primul interviu pe care îl accept după opt ani”, a declarat creatoarea de modă.

„În tot acest timp am refuzat interviuri și invitații la podcasturi sau evenimente mondene, deoarece nu am mai activat în modă și nu am considerat necesar să apar public atâta timp cât niciunul dintre proiectele mele nu era legat de scenă” – a adăugat Vlasov.

În prezent, Ingrid Vlasov se declară pregătită să revină în modă, cu o energie creativă reînnoită: „În ultimii ani, am trăit, am iubit, am creat, am scris… iar acum sunt pregătită să revin. La fel de creativă, dar îmbogățită cu noi experiențe.”

Viața de familie: Crăciunul, tradiția de suflet

Dincolo de podiumuri și apariții publice, Ingrid Vlasov a vorbit și despre viața de familie, evidențiind relația apropiată cu Noelle:

„Cel mai mult ne place să povestim, indiferent unde suntem. Despre viața noastră, despre viețile altora pe care le considerăm interesante sau, pur și simplu, despre orice ne trece prin minte. Avem o comunicare prolifică, suntem de neoprit.”

Crăciunul rămâne momentul preferat al familiei: „Ținem neapărat să fim acasă, împreună. Toate vacanțele noastre sunt frumoase, dar cea de iarnă are o magie aparte.”

