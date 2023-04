Fiica lui Ingrid Vlasov, pe urmele lui Kate Middleton. Ce o leagă pe Noelle de soția Prințului William

E frumoasă și are toate șansele să cunoască celebritatea peste hotare! Fiica lui Ingrid Vlasov și a manechinului Marian Nedelcu a primit scrisori de la acceptare de la toate acele universități de top unde a aplicat.

Într-un final, Noelle a decis să meargă la St Andrews, universitatea la care au studiat Kate Middleton și Prințul William. Celebra ei mamă a dat cu mândrie vestea.

Ingrid Vlasov: „Am primit o veste care mi-a luminat sufletul”

Și-a împlinit visul și are de ce să fie fericită. Fiica lui Ingrid Vlasov va studia filozofie și film la o veche universitate din Scoția.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

“Am fost să iau lumină și … mi-am luminat casa. Dar astăzi am primit o veste care mi-a luminat sufletul. Noelle a fost acceptată la Universitatea St Andrews, care este pe primul loc în topul universităților de prestigiu din Regatul Unit al Marii Britanii, înaintea celebrelor Oxford și Cambridge. Este universitatea pe care au absolvit-o Kate Middleton și Prințul William, fiind cea mai veche universitate din Scoția.

Și nu doar atât, Noelle a fost acceptată la două departamente. Și la filozofie și la film”, a mărturisit Ingrid Vlasov pe o rețea de socializare.

Citeşte și: Cum arată astăzi fiica designerului Ingrid Vlasov, Noelle, supranumită „cel mai frumos copil din România”

Noelle a fost acceptată la cinci universități

Noelle Vlasov a învățat ani la rând pentru această reușită, iar acum culege roadele și își încântă apropiații. Recent, ea a primit scrisori de acceptare de la toate celelalte universități de top la care a aplicat: UCL și King’s College din Londra, Durham University și Edinburgh University.

„Cinci din cinci. O realizare care va rămâne în CV-ul ei pentru totdeauna și pentru care a învățat ani la rând, zile și nopți”, a mai spus designerul.

„Mi-ai îndeplinit cel mai mare vis pe care îl poate avea o mamă”

Marcată de cele întâmplate, Ingrid Vlasov a ținut să îi mulțumească fiicei sale pentru aceste trăiri și pentru că au ajuns să trăiască acest vis. Tânăra studiază din adolescență în Anglia.

“Draga mea Noelle, sunt impresionată și atât de mândră. Aș fi vrut să fiu lângă tine, să te strâng în brațe și să-ți mulțumesc că mi-ai îndeplinit nu doar un vis, mi-ai îndeplinit cel mai mare vis pe care îl poate avea o mamă: acela de a-și vedea copilul trăindu-și visele.

Dragi părinți, învățați-vă copii să viseze și ajutați-i să-și îndeplinească visele, nimic nu este mai deplin pentru un părinte. Hristos a înviat!”, a mai spus Vlasov.

Citeşte și: Noelle Vlasov, studentă în Londra. „Aspir să inspir oamenii în general”

Noelle a devenit vegană în copilărie

Noelle avea doar 13 ani când a decis să devină vegană. Ea și-a explicat hotărârea pe canalul său de YouTube.

„Am luat această decizie din dorința mea de a proteja animalele. De mică am iubit foarte mult animalele și am empatizat cu ele, dar cu timpul am realizat că ele pot fi protejate și că pot contribui și eu.

Așadar, nu mai consum absolut nimic de origine animală. Înainte de a deveni vegană m-am consultat cu părinții, cu medicii și cu nutriționiștii și am înțeles că cel mai sănătos e să elimin produsele de origine animală treptat, ceea ce am făcut și eu.

Am renunțat întâi la carne, apoi la ouă și în sfârșit la lactate. Recunosc că nu a fost ușor și cel mai greu mi-a fost să renunț la toate prăjiturile mele preferate, dar am căutat și am găsit multe rețete vegane”, spunea ea.

Foto: Instagram, Facebook