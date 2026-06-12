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Radu Manafu, fondatorul celebrei trupe „Celelalte Cuvinte”, a murit joi, 11 iunie, la 67 de ani. Era unul dintre cei mai apreciați artiști de rock din România, iar mesajele de condoleanțe au curs pe rețelele sociale.

Radu Manafu a murit

Colegii de breaslă ai lui Manafu au fost cei care au dat vestea cumplită, iar fanii chitaristului au fost îndurerați de pierderea unui mare artist.

Fără să ofere circumstanțe sau cauzele decesului, colegii lui Manafu au transmis:

„Din păcate de azi Radu Manafu nu se mai află printre noi. El rămâne cel care a fost cu noi de la începuturi și cu sufletul alături până în ultima clipă chiar dacă împrejurările de a apărea pe scenă i-au fost mai potrivnice după anii 90. Îi vom păstra mereu amintirea vie”, au scris colegii de trupă.

A fondat trupa „Celelalte cuvinte”

Radu Manafu a fost membru fondator al trupei „Celelalte cuvinte”, care a luat naștere la Timișoara, la finalul anului 1981, când scena rock din România încă era în dezvoltare.

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Printre membrii fondatori s-au numărat și Călin Pop, Radu Manafu și Ovidiu Roșu. Manafu a făcut parte din componența trupei până în 1996, apoi a decis să se retragă din motive personale.

Ovidiu Roșu, prieten și coleg de breaslă a lui Manafu, a vorbit despre relația lor și despre cum s-au cunoscut.

„Ne-am cunoscut la Şcoala de muzică din Turnu-Severin, la preşcolari, aveam 5 ani şi jumătate, când părinţii ne-au dus la o preselecţie şi am ajuns la clasa de vioară.Mama făcuse pian câţiva ani şi taică-meu cânta la vioară, autodidact. Nu ştia note, în schimb interpreta orice piesă clasică după ureche.

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Până în clasa a IV-a am studiat vioara, fiecare individual şi ne mai întâlneam la teoria muzicii şi la cor. Din clasa a V-a am fost în orchestra simfonică a şcolii, trecând prin toate compartimentele de viori. Din clasa a VI-a, profesorul Andreescu, unul dintre cei mai tineri din şcoala de muzică, a introdus la orchestră muzică de film, iniţiativă de mare succes în rândul elevilor.

Era altceva decât muzică clasică, nici nu credeam că se poate cânta şi alt gen de muzică în şcoală. Din clasa a VII-a am început să ascultăm şi altceva, Beatles, Rolling Stones, la radio. Am intrat amândoi la Liceul «Traian» şi am fost la un spectacol cu Cenaclul Flacăra. Atunci i-am văzut prima dată pe scenă pe Anda Călugăreanu, Vali Sterian, Dan Chebac. Le-am luat autografe. Dan Chebac mi-a plăcut din prima.”

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