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Vali Sepi, unul dintre membrii importanți ai trupei Phoenix, a murit la vârsta de 80 de ani. Vestea a fost dată de Dorel Săndesc, managerul Spitalului Județean Timișoara, care a transmis un mesaj de condoleanțe.

Doliu în muzica rock din România

Medicul a vorbit despre Vali Sepi la superlativ, descriindu-l drept „o forță a naturii și a artei”, prieten apropiat al lui Nicu Covaci și un „cetățean și aventurier al lumii”.

„Cu sufletul îndurerat anunț plecarea dintre noi în această dimineață a celui ce a fost și va rămâne marele Vali Sepi. O forță a naturii și a artei, membru al trupei Phoenix, prieten bun al lui Nicu Covaci, artist plastic de renume internațional, cetățean și aventurier al lumii, Vali Sepi a plecat așa cum s-a rugat: «să mă ia Dumnezeu la El brusc, fără durere». A plecat către ANOTHER PLACE, cum scrie pe tricoul pe care îl purta la ultima noastră întâlnire, acum două săptămâni, fericiți împreună, după Caravana Medicală de la Parta. Drum bun, dragă prietene!”, a transmis dr. Dorel Săndesc.

Cine a fost Vali Sepi

Vali Sepi a fost unul dintre oamenii care au contribuit la succesul și imaginea formației Phoenix. A fost percuționist și s-a ocupat și de decorurile spectacolelor și de partea artistică a trupei.

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Cunoscut drept „căprarul de la Phoenix”, Sepi a făcut parte din formație în anii ’70 și a avut un rol important în formarea stilului care a făcut trupa celebră.

El a construit instrumente neobișnuite de percuție, inclusiv capre din lemn și tobe realizate din piele, care au devenit simboluri ale formației.

Una dintre cele mai cunoscute creații ale sale este „capra”, element care a ajuns să fie asociat cu perioada etno-rock a trupei Phoenix și care i-a adus porecla de „căprarul din Phoenix”.

În perioada comunistă, Phoenix s-a orientat către folclor și mitologie, iar Vali Sepi a contribuit la această schimbare prin decorurile, costumele și elementele vizuale care au adus plus valoare trupei.

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Pe lângă activitatea sa în Phoenix, Vali Sepi s-a considerat în primul rând artist plastic. A creat lucrări de pictură, desen, sculptură și design, expunând în România și în numeroase țări din Europa, Asia și America de Sud. El a locuit o perioadă îndelungată în Singapore.

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