Drama din viața lui Nicu Covaci. Mama artistului a fost înjunghiată în propria casă. „A fost tăiată în bucăți și i s-a dat foc!”

Nicu Covaci, liderul și fondatorul legendarei trupe Phoenix, s-a stins din viață pe 2 august 2024, la vârsta de 77 e ani, într-un spital din Timișoara, orașul său natal. Artistul suferise o operație pe creier în primăvara acestui an, iar starea sa de sănătate se alterase în ulimele luni.

Nicu Covaci, operat pe creier în martie

Figură emblematică a muzicii rock românești, Nicu Covaci, a fost supus unei operații pe creier pe 22 martie, în Spitalul Județean din Timișoara, pentru a-i fi extirpată o tumoră, după ce medicii i-au pus diagnosticul de „proces expansiv intercranian”. Intervenția, care a durat șase ore, a fost efectuată cu succes, însă starea sa s-a degradat treptat în ultima perioadă.

Dorința artistului a fost ca trupul său neînsuflețit să fie incinerat, iar o parte din cenușă să fie pusă lângă cea a mamei sale, care a murit în urmă cu mai bine de trei decenii, fiind victima unei crime odioase.

„Dorința lui a fost ca cenușa să fie împărțită: jumătate să fie aruncată în mare, în Spania, iar jumătate să fie pusă lângă cenușa mamei, pe care el o păstra acasă, pe un raft, și care să rămână în România” – a declarat Costin Adam, membru al trupei Phoenix, pentru G4Media.

Cum și-a pierdut Nicu Covaci mama acum 32 de ani

În 1992, Tamara Stoian, mama legendarului artist, a fost ucisă de doi bărbați, Sandor Carol și Ruszi Zoltan, prin înjunghiere, cu 25 de lovituri de cuțit. Cei doi au incendiat casa în care locuia femeia după odioasa crimă. Tamara Stoian avea 72 de ani.

Citeşte şi: Nicu Covaci, îngenuncheat de o afecțiune necunoscută: „Iau 20 de pastile dimineața, 3 la prânz și încă 12 seara”

Citeşte şi: Mara Bănică, revoltată după ce s-a scris că a murit: „Gândiți-vă că am copii, am o mamă, nu e normal ceea ce faceți. Să vă fie rușine!” / Video

Citeşte şi: Smiley și Pavel Bartoș, imagine de colecție. Cum arătau prezentatorii „Românii au talent” în urmă cu 14 ani

Citeşte şi: Drama neștiută a lui Nicu Covaci: „Am pierdut tot, mâncam porumb crud de pe câmp”

Sandor Carol și Ruszi Zoltan, din Mureș, au fost arestați abia șase ani mai târziu, în 1998, pentru omor grav și distrugere prin incendiare. Sandor Carol a fost conadamnat la 18 ani de închisoare iar Ruszi Zoltan a fost condamnat la 20 ani de închisoare.

“Eu şi Carol Sandor am hotărât să dăm o spargere în casa doamnei Tamara Stoian, despre care am aflat că are mulţi bani şi bijuterii. Pontul ne-a venit chiar de la femeia de serviciu, care ne-a şi zis unde sunt cheile de la poartă, de la uşă, banii şi… tot. Nu ne-am aşteptat nici o clipă ca mama lui Covaci să fie acasă, noi ştiam că e în spital. Când am intrat în locuinţă, doamna Stoian era în pat şi se uita la televizor. Carol, colegul meu, s-a speriat şi a lovit-o în cap cu o vază, apoi i-a tăiat gâtul. Când am vă-zut-o că se zbate, am înjunghiat- o şi eu de 4-5 ori”, declara Zoltan Ruszi, în 2009, potrivit Libertatea.

“După ce a murit, am acoperit-o cu o plapumă şi am început să căutăm prin casă bani şi bijuterii, dar n-am găsit nimic de valoare, aşa că am incendiat locuinţa. Abia după înmormântare am aflat cine era bătrâna. Acum, îmi este ruşine de Covaci” – a mai spus acesta.

Ruszi mai mărturisea atunci că el a mai comis infracțiuni în anii de dinainte să fie condamnat pentru uciderea mamei lui Nicu Covaci: “Am fost prins după şapte ani, când Carol a mărturisit totul, dar în acest timp eu am mai dat o mulţime de spargeri.”

Tamara Stoian a fost înmormântată, dar Nicu Covaci a decis ulterior să o incinereze.



„Am plătit preţuri uriaşe, dar cel mai mare preţ l-a plătit maică-mea, care a fost tăiată în bucăţi şi i s-a dat foc. Mi-a spus căpitanul Poliţiei. A doua zi după înmormântare, am scos-o din mormânt, am ars-o şi o am acasă, în Spania, într-un vas de argint”, a declarat Nicu Covaci pentru Adevărul Live, acum câțiva ani.

Foto – Hepta / Facebook

Urmărește-ne pe Google News