Drama neștiută a lui Nicu Covaci: „Am pierdut tot, mâncam porumb crud de pe câmp”

Nicu Covaci (74 ani), fondatorul formației de rock Phoenix, a trebuit să se descurce printre străini, odată ce a părăsit România acum mai bine de câteva decenii. Nici în pandemia de COVID-19, lucrurile nu au stat mai bine în viața celebrului artist.

A părăsit România în 1976, stabilindu-se legal în Olanda. Apoi, un an mai târziu, a revenit în țară și a reușit să fugă cu restul membrilor trupei Phoenix, ascunși în boxe, ajungând în Germania. Acolo, după ce „a rămas singur”, a cântat alături de motocicliști la festivaluri mici sau mari, devenind totodată membru de onoare.

Invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Aproximativ discuții”, cu Gojira, Nicu Covaci a povestit ce s-a întâmplat după ce a plecat din țară.

„Închiriasem deja o vilă mare, fiecare avea apartamentul lui acolo, în Germania (n.r. membrii trupei Phoenix). Din păcate, nu prea aveam concerte, eram necunoscuți. Am cântat prin închisori. Eram plătiți să cântăm pentru pușcăriași. Când a început să meargă mai bine, ei au făcut o trupă fără mine. Am rămas singur. Voiau să cânte blues, hard rock, și le-am spus că trupa Phoenix este trupa Phoenix, că avem drumul nostru. Credeau că fiind o altă muzică, o să facă bani. (…) Mâncam porumb crud de pe câmp, nu aveam nici unde să-l mai prăjesc sau să-l fierb. Am pierdut casa, tot. Rămăsesem cu niște datorii imense”, a vorbit deschis artistul.

Anul trecut, în plină pandemie, cântărețul a trebuit să-și vândă motocicleta pentru că nu mai avea ce pune pe masă. Din martie și până în mai a avut 17 concerte, din care nu s-a ținut niciunul. În august, a cântat doar la două evenimente.

Pentru el, Spania este locul în care îi spune „acasă” de mai mulți ani. Recunoaște că a avut o dată noroc în viață și că a găsit un colțișor de Rai. În Spania, artistul are marea lângă el și păduri de pin în jur și de acolo își ia toată energia.

Poți urmări podcastul integral pe YouTube.