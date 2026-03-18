Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Tragedia de marți, 17 martie, petrecută în largul Portului Midia s-a soldat cu moartea lui Sorin Tufan. Remorcherul Astana s-a scufundat la aproximativ 8 kilometri de Diana 1, iar toate cele cinci persoane aflate la bord cu fost găsite decedate. Printre persoane s-a numărat și Sorin Tufan, fost jucător al echipelor Farul Constanța și Steaua București.

Cinci persoane au murit după ce remorcherul Astana, înregistrat sub pavilion românesc, s-a scufundat și toate cele cinci persoane de la bord au murit.

Printre victime se află și Sorin Tufan, fost jucător al echipelor Farul Constanța și Steaua București. Acesta era fiul lui Marin Tufan, participant la Mondialul din 1970 și cel mai prolific marcator din istoria formației constănțene.

Sorin Tufan a ales să își încheie cariera sportivă și să urmeze o carieră de marinar. Când s-a produs accidentul, acesta era comandatul remorcherului Astana.

Fostul fotbalist avea 57 de ani și nu ar fi trebuit să fie în acel schimb, pentru că făcuse o înlocuire de tură.

Sorin Tufan a început fotbalul la vârsta de 10 ani, la juniorii Farului, la îndemnul mamei sale. El a fost pregătit inițial de antrenorul Iosif Bukkosi.

A debutat la seniori la 17 ani, într-un meci din liga secundă împotriva Petrolului. A devenit titular constant din 1988.

În 1992, Sorin Tufan a fost transferat la Steaua, la solicitarea lui Anghel Iordănescu. La doar 26 de ani s-a retras, după ce a jucat în cupe europene.

Conform anchetei, prima cauza a tragediei din largul portului Midia indică drept cauză probabil o eroare umană. Cu toate că Tufan avea experiență, incidentul ar fi putut fi influențat de manevrele echipajului petrolier tractat.

Autoritățile au precizat că nu există până acum indicii privind prezența unei mine marine.

În afară de Sorin Tufan, la bord se aflau căpitanul Zaharia Fane, care era responsabil și el de coordonarea navei, marinarul Safari Claudiu, șeful mecanic Sterie Petrică, care se ocupă cu partea tehnică, dar și un motorist în vârstă de doar 25 de ani.

Remorcherul Astana era operat de Rompetrol prin Midia Marine Terminal și era construit în 2006. Avea o lungime de 26,09 de metri, o lățime de 7,84 de metri și un motor de 2610 kW (3500 CP).

Urmărește-ne pe Google News