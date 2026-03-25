Tragedii trase la indigo în București. Doi copii de 5 ani au căzut de la etaj și au murit în București. Ce trebuie să știe părinții cu copii care stau la bloc

Două tragedii s-au petrecut la o zi una după alta în București, unde doi copii de doar cinci ani au murit după ce au căzut de la etaj. Primul incident s-a petrecut duminică, 22 martie, când un copil de doar cinci ani a căzut de la etajul 9 al unui bloc de lux din Sectorul 1. Al doilea copil, tot în vârstă de cinci ani, a căzut o zi mai târziu de la etajul 8 al unui bloc din Sectorul 2 al Capitalei.

Tragedii trase la indigo în București

Duminică, 22 martie, un copil de cinci ani a murit după ce a căzut de la etaj. Ulterior, s-a aflat că mama acestuia ar fi fost cea care l-ar fi împins, femeia având probleme psihice. Vecinii au lansat acuzații grave spunând că băiețelul ar fi fost aruncat de la balcon chiar de mama lui.

În acest caz, anchetatorii au deschis un dosar de moarte suspectă și iau în calcul orice ipoteză. Totul s-a petrecut în mijlocul zilei, într-o zonă de lux din București. Copilul a căzut peste balustradă, în gol, de la etajul 9.

Conform unor surse din anchetă citate de presă, femeia ar fi fost în apartament în momentul în care băiețelul ar fi căzut de la balcon. Vecinii sunt de părere că femeia ar fi recurs la un astfel de gest și au spus că au văzut-o în urmă cu câteva zile cu copilul pe balcon, încercând să îl arunce.

Mai mult, femeia a postat pe rețelele sociale un mesaj care ridică semne de întrebare. „Îmi îngrop mama cu copilul meu”, ar fi scris femeia.

Apropiații spun că mama femeii a murit în urmă cu o lună, motiv pentru care femeia nu era în cea mai bună stare din punct de vedere psihic. Mai mult, vecinii au vorbit despre cum se auzeau mereu scandaluri din apartamentul lor.

„Vecinii ar fi auzit mereu scandaluri în bloc, acolo, în apartament şi că şi mama şi bunica ar fi avut probleme psihice şi se iscau mereu scandaluri”, spun martorii.

„La baza unui gest care nu are nicio logică, nicio explicaţie şi care încalcă dragostea părintească stă o problemă psihică. Cercetările criminalistice trebuie să stabilească dacă avem de a face cu o cădere accidentală sau o cu o problemă generată de problemele psihice ale mamei”, spune Dan Antonescu, criminolog, conform Observator.

Al doilea copil a căzut de la etajul 8

O tragedie asemănătoare a avut loc tot în București, de data aceasta în Sectorul 2, unde un băiețel tot de 5 ani a căzut de la balcon și a murit.

Cel mic nu era supravegheat, iar momentul prăbușirii a putut fi auzit de doi bărbați care erau în zonă.

Totul s-a întâmplat luni, 23 martie, la ora 18:00, pe Bulevardul Chișinău din București.

Doi bărbați aflați la un magazin din apropierea blocului au auzit impactul și au fost primii care au alergat imediat spre copil, încercând să îi acorde primul ajutor.

„El a luat pulsul, eu m-am pus să sun la ambulanță. La 6 după masă. M-am uitat la oră când am sunat la 112”, a spus unul dintre cei doi bărbați.

Medicii ajunși la fața locului au încercat resuscitarea micuțului câteva zeci de minute, însă din cauza impactului extrem de puternic, nu s-a mai putut face nimic. Copilul a căzut de la cel puțin 25 de metri înălțime.

Se pare că în încăperea din care ar fi căzut copilul nu se afla nimeni în acele clipe, deși în apartament ar fi fost toți membrii familie, părinții și cele două surori.

Ce trebuie să știe părinții

Părinții care stau la bloc și au copii trebuie să fie extrem de precauți cu geamurile.

Cosmina Simiean, director general al DGASMB spune părinților că ar trebui să ia în considerare sisteme care permit blocarea ușilor și ferestrelor, având în vedere că un copil sub 7 ani este foarte curios.

„Există câteva reguli pe care părinții trebuie să le știe. Există foarte multe sisteme la toate magazinele de bricolaj care nu existau acum 12, 15 ani, care permit blocarea atât a ușilor, cât și a ferestrelor, așa cum avem la sertarele din casă.

Oricât de multe măsuri de precauție am lua, să ne gândim întotdeauna că un copil sub 7 ani are foarte multe curiozități”, a spus directorul general al DGASMB, citat de ȘtirileProTv.

