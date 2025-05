Filmul tragediei în care o fostă jurnalistă și fiica ei au căzut de la etajul cinci: „A aruncat fetița de pe geam și după aia s-a aruncat ea”. Detalii șocante!

Tragedia cutremurătoare a avut loc marți seara, pe 20 mai, într-un bloc din Sectorul 2, București. O bubuitură puternică a zguduit liniștea nopții, iar vecinii au crezut inițial că s-a produs un accident rutier. Ceea ce aveau să descopere însă depășește orice scenariu de coșmar. O fetiță de 7 ani și mama sa, o fostă jurnalistă cunoscută pentru colaborările cu România TV și Realitatea TV, au fost văzute căzând de la etajul cinci.

Martorii, în stare de șoc: „Am văzut-o cu ochii mei”

Un martor ocular a relatat pentru observatornews.ro.

„A aruncat fetița de pe geam și după aia s-a aruncat ea, am văzut eu cu ochii mei”.

Un alt vecin a povestit: „Am auzit un foșnet, un țipăt și apoi o pocnitură. Am văzut-o cum cade. Am fugit la ea și apoi cineva de la geam ne-a spus că e și copilul acolo. Când am ajuns, fetița încă respira”, potrivit surei menţionate anterior.

Un al treilea martor, care a ajuns primul lângă trupul femeii, a reușit să o audă rostind ultimele cuvinte, tulburătoare.

„Am întrebat-o ce s-a întâmplat, ce-ați pățit, ați căzut? și mi-a zis: Așa am considerat noi două că e mai bine”.

Ce a spus tatăl copilei

Fosta jurnalistă, în vârstă de 37 de ani, se afla într-o perioadă extrem de delicată. Potrivit apropiaților, aceasta suferea de depresie și urma terapie de peste un an, la îndemnul fostului partener. Era marcată de o luptă cruntă pentru custodia fetiței. Chiar în ziua tragediei, femeia avea programat un termen important în procesul de divorț.

Citeşte şi: Noi detalii despre starea fiului cel mic al lui Ionel Ganea, după ce a fost implicat într-un accident rutier grav. Fostul fotbalist era la volan: „Te năruie din punct de vedere psihic”

Citeşte şi: Iulia Albu, detalii despre starea fiicei sale, Mikaela, după ce a fost implicată într-un accident feroviar: „A avut nişte nopţi foarte grele”

Tatăl copilei a declarat că, simțind că ceva nu e în regulă, a trimis un prieten să le verifice. Ajuns la ușă, femeia l-a rugat calm să coboare să-i cumpere apă și pâine. Câteva minute mai târziu, avea să se întâmple tragedia.

Cine este femeia care a cutremurat o țară întreagă

Fosta jurnalistă era cunoscută pentru activitatea sa din mass-media, dar în ultimii ani se retrasese complet din presă, concentrându-se pe viața personală. O viață care, dincolo de aparențe, ascundea o durere profundă.

Intervenția medicilor și starea actuală a celor două victime

Echipajele medicale au ajuns rapid la fața locului. Cele două victime au fost într-o stare critică și transportate de urgență la spital. Mama a fost internată la Spitalul Floreasca, iar fetița la Spitalul Grigore Alexandrescu. Fetița a suferit multiple fracturi, inclusiv deschise, dar creierul și organele interne nu au fost grav afectate. Medicii sunt rezervați, dar optimiști privind recuperarea.

Mama, împreună cu care copila a trecut prin infern, este încă în stare de conștiență, fiind supusă unei intervenții chirurgicale. Atât ea, cât și fiica sa sunt în prezent stabilizate și primesc îngrijiri specializate.

Tentativă de suicid sau accident? Ancheta e în plină desfășurare

Poliția a deschis un dosar penal pentru tentativă de omor și ia în calcul două scenarii: fie mama a comis gestul într-un acces de disperare alimentat de depresie și conflictul legat de custodie, fie a fost un accident nefericit, în care fetița s-ar fi dezechilibrat și mama ar fi sărit instinctiv s-o salveze.

Potrivit Poliției Capitalei: „La data de 20 mai a.c., polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 9 au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că atât un minor, în vârstă de aproximativ 7 ani, cât și mama sa, ar fi căzut de la un etaj superior al blocului în care locuiau, din Sectorul 2”.

Sursa foto: viva.ro

Urmărește-ne pe Google News