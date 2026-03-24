Un băiețel de 5 ani a murit după ce a căzut de la etajul nouă al unui bloc din Sectorul 1, București, duminică, 22 martie, la ora 14. Procurorii investighează cazul.

Unde era mama copilului decedat după ce a căzut de la etajul nouă al unui bloc din București

O tragedie a zguduit o familie din București. Un băiețel de doar 5 ani și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul nouă al unui bloc din Sectorul 1. Incidentul a avut loc duminică, 22 martie, în jurul orei 14, într-un complex privat.

Potrivit Stirileprotv.ro, copilul era acasă doar cu mama sa în acel moment. Femeia s-ar fi aflat într-o altă cameră. Anchetatorii iau în calcul ipoteza că micuțul ar fi vrut să afle unde au ajuns jucăriile pe care le aruncase peste balcon. Într-un moment de curiozitate, s-ar fi urcat pe balustradă și a căzut în gol de la etajul 9.

Mama și-a dat seama în doar câteva clipe că băiețelul nu mai este în casă. Îngrijorată, a mers spre balcon, unde a descoperit scena cutremurătoare. În stare de șoc, a coborât în grabă în curtea blocului cu 10 etaje, unde și-a găsit copilul. Copleșită de durere, tot ea a fost cea care a apelat numărul de urgență 112, cerând disperată ajutor.

Autoritățile vor audia părinții și martorii

Echipajele de intervenție au sosit rapid, iar medicii au făcut tot posibilul pentru a-l resuscita pe micuț, dar fără succes. Surse din anchetă au declarat că mama se afla într-o altă încăpere atunci când s-a produs tragedia. Trupul copilului a fost transportat la IML, iar ancheta este în plină desfășurare.

Autoritățile vor audia părinții și martorii pentru a înțelege cum s-a ajuns la această pierdere devastatoare. „Mama copilului era măritată cu un iranian. Știu că el nu era acasă. E româncă ea”, a declarat o vecină.

Cazul, preluat de procurori, ridică întrebări despre siguranța copiilor în locuințe.

