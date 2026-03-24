Declarațiile profesorului care l-ar fi agresat pe Dima, fiul Marei Bănică. Corneliu Riegler neagă acuzațiile: „El m-a hărțuit pe holurile școlii”

Corneliu Riegler, profesorul de istorie acuzat că l-a bătut cu pumnii și picioarele pe Dima, fiul Marei Bănică, a făcut primele declarații. Acesta susține că totul este o poveste a jurnalistei, care ar fi vrut doar să atragă atenția.

Ce spune profesorul care l-ar fi agresat pe fiul Marei Bănică

Mara Bănică a povestit pe rețelele sociale că profesorul de istorie Corneliu Riegler, ce predă la Colegiul Național George Coșbuc din București, l-ar fi lovit cu pumnii și picioarele pe fiul ei, Dima, în apropierea școlii. Potrivit jurnalistei, Dima se întorcea cu mai mulți colegi de la școală când s-a intersectat cu profesorul în cauză.

Bărbatul, care nu ar fi avut loc să treacă de copii, s-ar fi enervat și le-ar fi cerut elevilor să se legitimeze. La rândul lui, Dima l-ar fi întrebat pe profesor cum se numește, moment în care acesta l-ar fi lovit cu piciorul.

Profesorul a negat orice acuzație și spune că, de fapt, el a fost cel agresat de Dima. Potrivit lui Corneliu Riegler, incidentul a avut loc vineri, în jurul orei 13:30, în apropierea liceului.

„Mă îndreptam spre școală când, la un moment dat, pe o străduță, în apropierea liceului, văd un copil de vreo 14 ani cocoțat pe gardul care împrejmuia curtea unei vile. Era un gard înalt de vreo doi metri, subțire, din sârmă, care se clătina sub greutatea băiatului. M-am apropiat și i-am spus să se dea jos pentru că s-ar putea să cadă”, a afirmat profesorul pentru Libertatea.

Profesorul a aflat că băiatul voia să sară în curtea casei respective pentru a-și recupera ghiozdanul pe care fiul Marei Bănică i-al aruncase, în glumă.

„Mai bine dă-te jos, că ai să cazi, i-am zis celui cocoțat pe gard. «Păi, mi-au aruncat lucrurile aici», mi-a răspuns, și mi-a arătat în curte un ghiozdan. Mai bine te-ai da jos și ai suna la ușă, să vină cineva să ți-l dea, i-am răspuns. Copilul m-a ascultat și s-a dat jos, moment în care am fost apostrofat de prietenul lui, fiul Marei Bănică”, a continuat Corneliu Riegler.

Dima l-ar fi apostrofat pe Corneliu Riegler

Corneliu Riegler a precizat că nu îi cunoștea pe copii și nici nu știa că sunt elevi ai Colegiului „George Coșbuc”.

„A venit spre mine și m-a întrebat agresiv și foarte obraznic: «Dar cine ești tu, să ne faci nouă observație?». Nici măcar nu mi-a vorbit cu dumneavoastră, m-a luat direct la per tu. Eu i-am spus cum mă numesc și că sunt profesor de istorie la Liceul George Coșbuc. Se făcea că nu înțelege. «Cine ești? Cine ești?», mă tot întreba. Nu ai auzit? Îți mai spun încă o dată: mă numesc Corneliu Riegler și sunt profesor la George Coșbuc. În tot acest timp, cât am avut schimbul acesta de replici, băiatul se împingea cu pieptul spre mine, încercând să mă intimideze. Dar fără să mă atingă, totuși. I-am spus să se dea înapoi și să plece. Asta a fost toată discuția, nu cred că a durat mai mult de un minut, iar apoi eu mi-am văzut de drum”, a mai spus profesorul.

Mara Bănică l-a confruntat pe profesor în cancelarie

Profesorul a ajuns la școală în jurul orei 14:00 și a intrat la oră. În pauză, acesta a mers în cancelarie, unde a apărut în scurt timp și Mara Bănică.

„Unde au apărut mamele celor doi copii. Mara Bănică a intrat în cancelarie și a început să țipe la mine: «Eu sunt Mara Bănică, mama băiatului pe care l-ați bătut». Apoi, a venit și mama băiatului cocoțat pe gard. Dar nu am putut să vorbesc omenește cu ele pentru că nu făceau decât să țipe la mine și să mă acuze că le-am bătut copiii. Nici nu m-au lăsat să vorbesc, să le explic. Le-am spus că nu putem discuta în condițiile astea și le-am invitat afară din cancelarie”.

Profesorul a precizat că Mara Bănică l-a filmat și l-a înregistrat cu telefonul mobil fără permisiunea sa.

„Ea, de fapt, nu venise să afle ce s-a întâmplat. Ea venise pusă pe scandal, să facă atmosferă. Nu am putut purta un dialog. Iar apoi s-a dus în biroul directoarei. S-a dus singură, că ea se plimbă prin liceu de parcă ar fi la ea acasă”, a povestit Corneliu Riegler pentru Libertatea.

Corneliu Riegler ar fi fost hărțuit de Dima

Mara Bănică a decis să cheme poliția, la scurt timp după ce a vorbit cu directoarea liceului.

„A venit un echipaj de la Secția 8, dar polițiștii nu au vorbit cu mine. Fără să-mi fi luat vreo declarație, au semnat un ordin provizoriu de protecție împotriva mea. Potrivit documentului, nu aveam voie să mă apropii la 5 metri de copil în școală și la 200 de metri de casa lui”, a precizat acesta.

Profesorul și-a continuat ziua normal, ținându-și orele, însă fiul Marei Bănică l-ar fi hărțuit pe holurile școlii, în pauze.

„În tot acest timp, băiatul Marei Bănică mă tot urmărea pe holuri și mă filma. A fost o situație absurdă! El primise ordin de protecție împotriva mea, dar eu eram cel hărțuit pe holurile școlii. Când a intrat cu telefonul în cancelarie, i-am spus să-l închidă, nu are voie să mă filmeze fără acordul meu, dar nici nu m-a băgat în seamă”, a subliniat Corneliu Riegler.

În ceea ce o privește pe Mara Bănică, profesorul de istorie spune că aceasta a început să instige alți părinți și să ceară suspendarea lui.

„I-a instigat pe părinții din toate clasele să depună cerere împotriva mea pentru ca eu să fiu suspendat, să nu mai predau, să nu mai pot ține orele cu copiii. Este vorba inclusiv despre părinți ai elevilor din gimnaziu, unde eu nici măcar nu predau”, a precizat acesta.

Ordinul de protecție, anulat parțial de un judecător

Corneliu Riegler a vorbit și despre ordinul de protecție emis împotriva lui: „Asta înseamnă că ce? Că eu îi pun viața în pericol acelui copil? Că vreau să omor băiatul?”

Conform profesorului, ordinul de protecție a fost unul provizoriu, eliberat de polițiștii Secției 8, care a fost anulat parțial a doua zi, de un procuror.

„Nu a mai rămas decât un singur lucru: să nu mă duc la copil acasă. Trebuie să păstrez o distanță de 200 de metri de locuința sa. Dar eu nici măcar nu știu unde stă elevul, nu știu adresa sa de domiciliu. Și de ce aș face eu una ca asta? De ce m-aș duce eu vreodată acasă la acest copil pe care nici nu-l cunosc?”, a precizat el.

„Mi s-a comunicat că un procuror a anulat parțial ordinul de protecție. Procurorul este obligat să verifice în maximum 5 zile legalitatea actului emis de poliție. Și, când a verificat, a văzut că nu se justifică. Inițial, potrivit ordinului, eu nu aveam voie să mă apropii la cinci metri de copil, în incinta școlii. Partea asta a fost anulată”, a mai spus Corneliu Riegler.

Fiul Marei Bănică ar fi un copil-problemă

Potrivit lui Corneliu Riegler, Dima Bănică ar fi un copil-problemă și chiar ar fi fost cerută scăderea notei la purtare de către mai mulți profesori.

„În fiecare zi în cancelarie se vorbește despre ce a mai făcut el, dar și colegul său, copilul de pe gard. Profesorii, de-a lungul timpului, au cerut să li se scadă amândurora nota la purtare. Am borderoul în care s-a notat asta”, a spus cadrul didactic.

În documentul prezentat de Corneliu Riegler jurnaliștilor de la Libertatea, în unele celor doi elevi câțiva profesori au trecut, la purtare, mai multe note de 9.

Corpul de Control, trimis la Colegiul George Coșbuc

O echipă a Corpului de Control a fost trimisă, de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București, la Colegiul Național George Coșbuc.

„Inspectoratul Școlar al Municipiului București a luat act de informațiile apărute în spațiul public, pe o rețea de socializare, referitoare la presupuse fapte de violență săvârșite de un cadru didactic asupra unor elevi ai Colegiului Național George Coșbuc. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, instituția s-a autosesizat cu privire la aspectele semnalate și a dispus trimiterea unei echipe de control pentru verificarea și analiza situației”, a transmis inspectoratul într-un comunicat.

„După finalizarea verificărilor și întocmirea raportului de către echipa de control, vom furniza informații privind concluziile și măsurile dispuse”, se mai arată în document.

