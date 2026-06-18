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„Tatăl” fertilizării in vitro a murit. Reputatul profesor doctor Bogdan Marinescu a decedat la 81 de ani

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Medicul Bogdan Marinescu a trecut în neființă la 81 de ani. Profesorul era considerat „tatăl” fertilizării in vitro și a ajutat vedete precum Andreea Marin să rămână însărcinate. Tot el a ajutat-o și pe Adriana Iliescu să devină mamă. 

Medicul ginecolog Bogdan Marinescu a decedat

Reputatul doctor ginecolog s-a stins din viață la 81 de ani. Medicina românească a rămas mai săracă după trecerea în neființă a profesorului.

El a fost ministru al Sănătății și pionier al fertilizării in vitro. Este medicul care le-a ajutate Andreea Marin și Adriana Iliescu să devină mame.

Bogdan Marinescu 3IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 7)

Medicul avea o carieră de peste jumătate de secol, pe care și-a dedicat-o sănătății femeilor. El a fost manager al Maternității Giulești timp de aproape trei decenii și a format generații de specialiști. 

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„Ministerul Sănătății își exprimă profundul regret la trecerea în eternitate a profesorului doctor Bogdan Marinescu, fost ministru al Sănătății și o personalitate remarcabilă a medicinei românești, a cărui întreagă carieră a fost dedicată excelenței și salvării de vieți.

Citește și: Ce pensie frumușică are Adriana Iliescu, cea mai în vârstă mamă din România. „Nu ducem lipsă de nimic. M-a ajutat bunul Dumnezeu!”

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Prin activitatea sa profesională, didactică și administrativă, profesorul Bogdan Marinescu a contribuit semnificativ la dezvoltarea sistemului medical românesc și la formarea mai multor generații de medici.

Transmitem sincere condoleanțe familiei, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut. Dumnezeu să-l odihnească în pace!” a transmis Ministerul Sănătății. 

Premiere medicale pe bandă rulantă

Profesorul Bogdan Marinescu a fost cel care a ajutat mii de femei să devină mame, printre care și Andreea Marin și Adriana Iliescu, femeia considerată cea mai bătrână mamă din lume.

Citește și: Ce-i spune Adriana Iliescu Elizei despre tatăl ei: „M-a întrebat unde e tăticul ei!”

Andreea Marin a vorbit de mai multe ori despre miracolul aducerii pe lume a fiicei sale, Violeta, cu ajutorul profesionalismului doctorului Bogdan Marinescu.

Mai mult, el a fost cel care a coordonat procedurile de fertilizare in vitro și a întregii sarcini duse de Adriana Iliescu, care a născut în anul 2005, la vârsta de 66 de ani și jumătate. Momentul a fost un real record mondial și  a făcut înconjurul presei internaționale.

Mai mult, Bogdan Marinescu a avut un rol important în reformarea sistemului medical românesc de după Revoluție.

Citește și: Adriana Iliescu se descurcă din ce în ce mai greu cu banii. Din ce pensie își crește fiica

„A fost un vizionar și un mentor. Pentru mii de femei, domnul profesor nu a fost doar medic, ci și omul care le-a oferit șansa de a fi mame atunci când știința părea să nu mai aibă răspunsuri”, au transmis colegii din comunitatea medicală. 

Este o zi de doliu pentru medicina din România, care a pierdut un profesionist desăvârșit și un vizionar.

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