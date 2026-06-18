„Tatăl” fertilizării in vitro a murit. Reputatul profesor doctor Bogdan Marinescu a decedat la 81 de ani

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Medicul Bogdan Marinescu a trecut în neființă la 81 de ani. Profesorul era considerat „tatăl” fertilizării in vitro și a ajutat vedete precum Andreea Marin să rămână însărcinate. Tot el a ajutat-o și pe Adriana Iliescu să devină mamă.

Medicul ginecolog Bogdan Marinescu a decedat

Reputatul doctor ginecolog s-a stins din viață la 81 de ani. Medicina românească a rămas mai săracă după trecerea în neființă a profesorului.

El a fost ministru al Sănătății și pionier al fertilizării in vitro. Este medicul care le-a ajutate Andreea Marin și Adriana Iliescu să devină mame.

Medicul avea o carieră de peste jumătate de secol, pe care și-a dedicat-o sănătății femeilor. El a fost manager al Maternității Giulești timp de aproape trei decenii și a format generații de specialiști.

„Ministerul Sănătății își exprimă profundul regret la trecerea în eternitate a profesorului doctor Bogdan Marinescu, fost ministru al Sănătății și o personalitate remarcabilă a medicinei românești, a cărui întreagă carieră a fost dedicată excelenței și salvării de vieți.

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Prin activitatea sa profesională, didactică și administrativă, profesorul Bogdan Marinescu a contribuit semnificativ la dezvoltarea sistemului medical românesc și la formarea mai multor generații de medici.

Transmitem sincere condoleanțe familiei, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut. Dumnezeu să-l odihnească în pace!” a transmis Ministerul Sănătății.

Premiere medicale pe bandă rulantă

Profesorul Bogdan Marinescu a fost cel care a ajutat mii de femei să devină mame, printre care și Andreea Marin și Adriana Iliescu, femeia considerată cea mai bătrână mamă din lume.

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Andreea Marin a vorbit de mai multe ori despre miracolul aducerii pe lume a fiicei sale, Violeta, cu ajutorul profesionalismului doctorului Bogdan Marinescu.

Mai mult, el a fost cel care a coordonat procedurile de fertilizare in vitro și a întregii sarcini duse de Adriana Iliescu, care a născut în anul 2005, la vârsta de 66 de ani și jumătate. Momentul a fost un real record mondial și a făcut înconjurul presei internaționale.

Mai mult, Bogdan Marinescu a avut un rol important în reformarea sistemului medical românesc de după Revoluție.

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„A fost un vizionar și un mentor. Pentru mii de femei, domnul profesor nu a fost doar medic, ci și omul care le-a oferit șansa de a fi mame atunci când știința părea să nu mai aibă răspunsuri”, au transmis colegii din comunitatea medicală.

Este o zi de doliu pentru medicina din România, care a pierdut un profesionist desăvârșit și un vizionar.

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