Adriana Iliescu (84 de ani), cunoscută drept cea mai vârstnică mamă din România a dezvăluit ce pensie lunară are și cum se descurcă pe plan financiar.

Din ce pensie trăiește Adriana Iliescu

Adriana Iliescu a intrat în atenția tuturor în ianuarie 2015, când avea 67 de ani și a adus-o pe lume pe Eliza Maria Bogdana. Ea a născut în urma unei fertilizări în vitro și a intrat în Cartea recordurilor pentru vârsta înaintată pe care o avea când a devenit mamă.

Adriana Iliescu a lucrat toată viața în învățământ, ca profesor universitar. A pedat limba română și a scris câteva cărți cu povești pentru copii. După întreaga activitate, Adriana Iliescu spune că primește o pensie de 5.000 de lei.

„Nu este o perioadă geroasă, de unde ger și frig? E chiar bine afară! În casă avem căldură, avem apă caldă, ne este bine, nu ducem lipsă de nimic. Nu ne plângem de nimic. M-a ajutat bunul Dumnezeu, am fost profesor universitar și am o pensie de 5.000 de lei pe lună, nu am probleme cu banii. Păcatul meu ar fi să zic că o duc greu financiar”, a declarat Adriana Iliescu, potrivit ciao.ro.

Adriana Iliescu, probleme cu banii în trecut

În trecut, Adriana Iliescu spunea că primește și o indemnizație de la Uniunea Scriitorilor ce ajunge, lunar, la 2.000 de lei.

„Nu ne-a fost ușor, dar am trecut împreună prin toate. Am trăit din pensia mea de profesor, aș adăuga chiar profesor universitar, dar și din indemnizația pe care o primesc de la Uniunea Scriitorilor. Adică, ceva în jurul a 2.000 de lei. Ne-am gospodărit mereu cu cât am avut și nu am cerut nimănui nimic!”, a mai spus fosta profesoară.

În perioada pandemiei de COVID-19, surse apropiate Adrienei Iliescu au dezvăluit ar avea mari probleme financiare și că ar trăi din doar 2.000 de lei pe lună.



„Faceți o socoteală. Din cei 2000 lei, cel puțin 500 se duc pe utilități și întreținere. Cum pot trăi două persoane din 1500 lei? Eliza este tânără, are și ea nevoile ei, vrea o hăinuță, un pantof, un manual. Își dorește și ea să meargă într-o tabără cu colegii. Adriana calculează absolut tot în perioada asta, inclusiv mâncarea, care este cu rație.

Nimic nu se aruncă. Eliza are noroc că mai primește haine și fel de fel de cadouri de la nașul său, doctorul Marinescu, cel care a și adus-o pe lune. Adriana speră ca din septembrie să se redeschidă școlile și facultățile, pentru a putea să dea, din nou, meditații. Dacă nu, nu știe cum se va descurca” – a declarat o sursă pentru playtech.ro.

Foto – Arhivă

