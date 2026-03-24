Cine este Lazy Ed, bărbatul cu care JO Ioana Anuța a fost surprinsă în ipostaze tandre: „Dragostea mea”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Lazy Ed este un artist român de muzică R&B, hip-hop și pop urban, surprins în ipostaze tandre cu artista JO Ioana Anuța.

Cine este Lazy Ed, bărbatul cu care JO Ioana Anuța a fost surprinsă în ipostaze tandre

Lazy Ed și JO Ioana Anuța și-au făcut declarații de dragoste în mediul online. Artiștii s-au filmat în ipostaze tandre și au publicat imaginile pe TikTok.

„Tzuca mea, iubirea mea, dragostea mea”, a scris JO pe TikTok. „Mi-e dor de tine rău”, a fost răspunsul lui.

În trecut, artista a avut o relație de lungă durată cu Juno. La rândul lui, Lazy Ed a format un cuplu cu Naomi Hedman, fosta logodnică a lui Florin Ristei și fosta iubită a lui Andrew Barabancea.

Citește și: Jo, operație estetică la nivelul feței: „Sunt mega încântată de rezultat”

„Muzica mea e un jurnal sincer. Cred că oamenii simt asta și apreciază vulnerabilitatea”

Lazy Ed și-a descoperit pasiunea pentru muzică în adolescență. La vârsta de doar 14 ani, s-a mutat în Italia, unde a intrat pentru prima dată într-un studio de înregistrări și a început să scrie versuri. Muzica a devenit pentru el o formă de exprimare și un refugiu emoțional.

Până în prezent, artistul a colaborat cu Alex Velea și Mario Fresh, și este cunoscut pentru piese precum „Îmi place când”, „Mă sună nebunele” și „Balans”.

„Muzica mea e un jurnal sincer. Nu pot să scriu dacă nu simt. Și da, mă expun mult – poate uneori prea mult – dar cred că oamenii simt asta și apreciază vulnerabilitatea”, spunea tânărul în iunie 2025, într-un interviu pentru Kiss FM.

Foto: Instagram; TikTok

Urmărește-ne pe Google News