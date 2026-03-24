Cine este Lazy Ed, bărbatul cu care JO Ioana Anuța a fost surprinsă în ipostaze tandre: „Dragostea mea”

„Muzica mea e un jurnal sincer. Cred că oamenii simt asta și apreciază vulnerabilitatea”
Lazy Ed și-a descoperit pasiunea pentru muzică în adolescență. La vârsta de doar 14 ani, s-a mutat în Italia, unde a intrat pentru prima dată într-un studio de înregistrări și a început să scrie versuri. Muzica a devenit pentru el o formă de exprimare și un refugiu emoțional.
Până în prezent, artistul a colaborat cu Alex Velea și Mario Fresh, și este cunoscut pentru piese precum „Îmi place când”, „Mă sună nebunele” și „Balans”.
„Muzica mea e un jurnal sincer. Nu pot să scriu dacă nu simt. Și da, mă expun mult – poate uneori prea mult – dar cred că oamenii simt asta și apreciază vulnerabilitatea”, spunea tânărul în iunie 2025, într-un interviu pentru Kiss FM.