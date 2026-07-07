Mama care și-a bătut fiica în Constanța a fost săltată de poliție. Femeia este psiholog de meserie: „Nu mai pot, m-a disperat”

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Femeia care și-a abuzat fiica pe stradă în Constanța a fost săltată de polițiști luni după amiază. Ea a fost dusă la audieri, acolo unde va da explicații. Imaginile în care copila este trasă de păr și bătută au devenit virale, după ce au fost filmate de un trecător.

Femeia care și-a bătut fata pe stradă, dusă la audieri

O femeie din Constanța a fost surprinsă în timp ce își agresa fetița pe stradă. Conform informațiilor apărute în spațiul public, femeia a fost găsită de oamenii legii și dusă la sediul poliției pentru audieri.

Imaginile apărute în mediul online arată cum femei, însoțită de cei doi copii ai săi, este escortată de polițiști.

Ancheta este în desfășurare și oamenii legii urmează să stabilească exact cum s-au petrecut faptele și ce măsuri vor fi dispuse în acest caz.

Totodată, Protecția Copilului s-a autosesizat după ce femeia, psiholog de meserie, a fost filmată în timp ce își trage de păr fetița și o bruschează pe stradă. Martorii au filmat întreagă scenă de groază și au tras-o la răspundere pe femeie, spunându-i să se oprească.

Femeia a fost dusă la audieri pentru a explica ce s-a întâmplat. Legea prevede până la 10 ani de închisoare pentru părinții care își agresează fizic copiii și manifestă față de ei un comportament agresiv și care îi pune în pericol.

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Cei doi copii au fost preluați de bunica din partea tatălui, iar femeia este cercetată într-un dosar penal pentru violență în familie.

Imagini halucinante

Filmarea în care femeia își trăgea de păr copilul s-a viralizat rapid. Reprezentanții Protecției Copilului au transmis că instituția s-a autotsesizat și că va efectua cercetări.

Totodată, ei au spus că niciun părinte nu ar trebui să aibă un astfel de comportament la adresa copiilor.

”Ne-am autosesizat în cauză. La acest moment, colaborăm cu poliţia pentru a identifica domiciliul familiei. Vom efectua cercetări şi vom lua deciziile care se impun. Niciun părinte nu ar trebui să manifeste un astfel de comportament faţă de copilul său”, a declarat Roxana Onea, purtător de cuvânt DGASPC, potrivit Observatornews.ro.

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În imaginile devenite virale, femeia apare în timp ce o trage de păr pe fetiță atât de tare, încât o destabilizează, apoi le spune trecătorilor că „nu mai poate” și spune că s-a săturat de comportamentul copilului.

Atenție! Imagini cu impact emoțional!

”Nu mai pot, doamnă. Mă disperă! Am cumpărat, am făcut comandă de mâncare, aruncă mâncarea pe jos. Nu mai pot!”, le-a spus femeia martorilor.

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