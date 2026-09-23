Cine este Valentina, tânăra care a fost găsită moartă într-o valiză în apele Oltului. Detalii șocante 

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Caz șocant în Vâlcea, unde câțiva pescari au scos la mal o valiză în care au descoperit cu groază trupul fără viață al unei tinere. Anchetatorii spun că victima a fost ucisă cu violență. Valentina avea doar 28 de ani.

Valentina, tânăra care a fost găsită moartă într-o valiză

Câțiva pescari au găsit o valiză în apele Oltului. Fermoarul era deschis, iar câteva șuvițe de păr ieșeau din geamantan.

Pescarii care au făcut descoperirea au alertat imediat autoritățile, iar polițiștii ajunși la fața locului au deschis o anchetă. Conform primelor informații, valiza s-ar fi aflat în apă de cel mult 24 de ore.

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Medicii legiști care au efectuat autopsia au constatat că victima avea mai multe vânătăi pe corp și coaste fracturate. Cauza decesului ar fi fost însă o lovitură puternică la cap. Anchetatorii estimează că tânăra ar fi fost ucisă cu cel mult două zile înainte ca trupul să fie găsit.

Polițiștii au reușit, la scurt timp, să stabilească identitatea victimei. Femeia se numea Valentina și avea 28 de ani. Era originară din Filiași, județul Dolj, însă de câteva luni locuia împreună cu iubitul ei într-o localitate din județul Vâlcea.

Tatăl tinerei a declarat că fiica lui s-ar fi certat cu iubitul în noaptea de duminică spre luni. În ziua următoare, Valentina nu a mai răspuns la apelurile tatălui. Îngrijorat, bărbatul l-a sunat pe iubitul fiicei sale pentru a afla dacă știe ceva despre ea. Acesta i-ar fi spus că nu poate vorbi, deoarece se afla la muncă, într-un salon unde lucra ca frizer.

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Ulterior, bărbatul nu a mai putut fi contactat. Marți, tatăl tinerei a anunțat poliția cu privire la dispariția acesteia. Anchetatorii au început verificările, iar în prezent sunt efectuate percheziții la locuința bărbatului.

Tatăl fetei a bănuit tragedia

După ce a încercat să o sune încă de luni, tatăl fetei a decis să îl sune pe iubitul acesteia. El a fost mințit că se lucrează în zonă la stâlpii de comunicații și că nu e semnal, iar Valentina urmează să îîl sune imediat ce ajunge de la muncă.

„Am vorbit cu el luni, pe zi, şi l-am sunat şi mi-a răspuns. Zicea că Valentina nu are semnal, că sunt unii care lucrează la nişte stâlpi. I-am zis că vreau să vorbesc cu fata mea, a zis că mi-o dă la telefon când ajunge de la serviciu. Probabil că deja o omorâse. L-am sunat la 9 seara şi mi-a zis că mai are 10 minute până ajunge acasă şi că mi-o dă la telefon şi de atunci nu mi-a mai răspuns. M-am gândit că s-a întâmplat ceva şi am plecat spre Vâlcea. La Tomşani am aflat că mama lui nu ştie nimic de el de ieri. Şi nici de fată. Nenorocitul ăsta i-a făcut ceva la fata mea. Am sunat la 112 şi am zis că fata mea nu e de găsit. Nu ştiu unde a omorât-o”, a mărturisit bărbatul potrivit Observator.

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