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Maestrul Ionel Petrișoru, una dintre cele mai importante figuri culturale ale județului Botoșani, a încetat din viață, lăsând în urmă un gol imens în sufletele celor care l-au cunoscut și un patrimoniu inestimabil de pasiune și dăruire pentru folclor. De-a lungul întregii sale activități, acesta s-a dedicat salvgardării jocurilor tradiționale din nordul Moldovei, transformând dragostea pentru vatră într-o misiune de o viață.

Un ultim omagiu adus de Centrul Cultural Botoșani

Vestea dureroasă a trecerii sale în neființă a fost confirmată de reprezentanții Centrului Cultural Botoșani, instituție care a transmis un mesaj profund de condoleanțe familiei îndoliate, colegilor, apropiaților și tuturor celor care au fost îndrumați de maestru de-a lungul anilor.

Mesajul transmis subliniază valoarea incontestabilă a operei sale de o viață: „Într-o lume în care tradițiile se pot pierde într-o singură generație dacă nu mai există cineva care să le transmită, munca unor oameni precum Ionel Petrișoru capătă o valoare aparte. Pașii pe care i-a așezat în scenă vor continua să fie dansați. Poate că aceasta este cea mai adevărată formă de memorie pe care o poate lăsa un om de cultură. Gestul de după.”

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Regrete adânci în rândul comunității artistice

Moartea maestrului a stârnit o undă de tristețe și în rândul ansamblurilor folclorice cu care a colaborat și pe care le-a îndrumat de-a lungul carierei. Membrii Ansamblului „Doina Costeștilor” au reacționat public la aflarea acestei vești triste, exprimându-și recunoștința și regretul pentru dispariția marelui coregraf.

Aceștia au adus un pios omagiu omului care le-a marcat parcursul artistic: „Cu profundă tristețe am aflat de trecerea la cele veșnice a maestrului coregraf Ionel Petrișoru, un om care și-a dedicat viața artei, dansului și păstrării tradițiilor românești. Prin talentul, dăruirea și pasiunea sa, a lăsat în urmă o moștenire de neprețuit și amintiri frumoase în sufletele tuturor celor care l-au cunoscut. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să așeze sufletul său în Împărăția Sa! Sincere condoleanțe familiei îndurerate! Veșnică pomenire!”

De la jocul satului la marile scene: o viață dedicată folclorului

Povestea de dragoste dintre Ionel Petrișoru și folclorul românesc a început timpuriu. Născut în localitatea Verona, maestrul a descoperit tainele dansului popular încă din anii copilăriei, iar fascinația pentru jocurile strămoșești l-a călăuzit ulterior spre o carieră de instructor și coregraf de excepție.

El a avut un rol determinant în aducerea pe scenă a jocurilor tradiționale din nordul Moldovei, vegheând permanent ca autenticitatea, specificul zonal și legătura strânsă cu obiceiurile rurale să rămână nealterate. Reprezentant de seamă al Botoșaniului la numeroase evenimente și întâlniri profesionale de coregrafie, numele său rămâne definitiv legat de formații și ansambluri renumite precum „Balada” și „Balada Nouă” din Botoșani, „Flori de Măr” din Curtești, „Comorile Luncii”, „Hora” din Ștefănești, „Ciobănașul” din Copălău, „Hora Dângeneana” și „Vlăstarele Hlipicenilor”. În toate aceste comunități, sute de copii și tineri au învățat sub bagheta sa nu doar pașii dansului popular, ci și mândria de a-și purta tradițiile mai departe.

Foto – Facebook

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