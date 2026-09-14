Ministrul Educației, decizie radicală după testele PISA. Ce se întâmplă cu elevii care au medii sub 7

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Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a prezentat o analiză detaliată a rezultatelor obținute de elevii români la testele PISA 2025, recunoscând deschis că performanțele sunt slabe și că sistemul are nevoie de intervenții clare.

Oficialul a avertizat însă împotriva lansării în grabă a unor noi reforme nefundamentate și a subliniat că nicio schimbare nu va da roade fără o analiză atentă a măsurilor aplicate până în prezent.

Ore de recuperare pentru elevii cu medii sub 7 și noi reguli pentru „Școala altfel”

În privința deciziilor pe termen scurt, ministrul interimar a precizat că nu susține creșterea numărului de ore sau a săptămânilor de cursuri, ci eficientizarea timpului deja petrecut în clase. Astfel, programele „Școala altfel” și „Școala verde” își vor păstra programul obișnuit, dar se vor reorienta exclusiv către activități didactice aplicative și de recuperare, axate pe rezolvarea unor probleme din viața reală.

Totodată, demnitarul propune introducerea unor activități săptămânale suplimentare la Limba și literatura română și la Matematică pentru toți elevii care au medii sub nota 7. Explicând demersul său public, Mihai Dimian a subliniat că își dorește o mobilizare generală pentru salvarea calității din învățământ: „Nu scriu aceste rânduri pentru a demonstra că unii au dreptate sau că alţii greşesc. Le scriu pentru că iubesc educaţia şi România şi pentru că sunt convins că putem face mai bine”.

Mihai Dimian a mai spus că „s-a discutat mult şi în ultimele zile despre schimbările necesare în educaţie şi este evident că avem nevoie de condiţii mai bune în şcoli şi de profesori sprijiniţi, dar avem nevoie şi de elevi motivaţi să înveţe, de profesori exigenţi, de părinţi care să urmărească dacă propriul copil citeşte şi îşi face temele, precum şi de comunităţi care să ofere modele şi să preţuiască educaţia”.

Explicația din spatele decalajului masiv dintre mediul rural și cel urban

Una dintre clarificările importante aduse de ministru vizează diferența uriașă de 109 puncte la Matematică înregistrată între mediul rural și cel urban. Mihai Dimian a arătat că 89% dintre elevii de 15 ani testați se aflau deja în clasa a IX-a, la liceu. Prin urmare, încadrarea geografică indică, în majoritatea cazurilor, poziționarea liceului și nu mediul din care provine elevul sau școala gimnazială absolvită.

Procesul de selecție de la Evaluarea Națională face ca elevii cu rezultate bune din mediul rural să migreze spre liceele din orașe, lăsând în liceele rurale o populație școlară deja dezavantajată. „În cazul majorităţii covârşitoare a elevilor testaţi, clasificarea rural/urban reflectă localizarea LICEULUI în care elevul învăţa în momentul administrării PISA. Iar aici intervine un efect important al modului în care este organizată tranziţia de la gimnaziu la liceu în România”, a precizat ministrul.

Scăderea exigenței în gimnaziu, principala cauză a analfabetismului funcțional

În ceea ce privește faptul că aproximativ 52% dintre elevii români nu ating nivelul 2 la Matematică în cadrul evaluării PISA, ministrul arată că datele sunt foarte apropiate de cele de la Evaluarea Națională. Raportat la întreaga populație de elevi înscriși în clasa a VIII-a, aproximativ 54% obțin rezultate sub nota 6, pragul PISA fiind direct comparabil cu această notă.

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Problema de fond nu este reprezentată doar de structura examenelor, ci de modul în care elevii parcurg anii de gimnaziu fără a acumula cunoștințele de bază. Ministrul a explicat că promovarea s-a făcut adesea fără acoperire reală în competențe, slăbind exigența la clasă. „Dincolo de capacitatea efectivă a elevilor români de a aplica în viaţa reală sau în probleme legate de profesii viitoare, ei au fost promovaţi pe parcursul gimnaziului printr-o scădere a exigenţei şi nu prin acumularea cunoştinţelor şi a competenţelor necesare pentru media 5 la matematică”, a concluzionat Mihai Dimian.

Ce este PISA

PISA (Programul pentru Evaluarea Internațională a Elevilor) este o testare globală dezvoltată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), care evaluează competențele elevilor în vârstă de 15 ani la lectură, matematică și științe. Spre deosebire de examenele naționale clasice, PISA nu verifică reproducerea programei școlare sau memorarea teoriei, ci măsoară măsura în care tinerii pot folosi cunoștințele și gândirea critică în situații reale din viața de zi cu zi și pentru profesiile viitorului. Desfășurată la fiecare trei ani în zeci de țări, evaluarea oferă o radiografie comparativă a calității sistemelor de învățământ și reprezintă principalul indicator internațional pentru măsurarea nivelului de analfabetism funcțional.

Foto – Profimedia

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