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Decizie oficială de la Guvern: Se dau bani pentru elevii din România! Cine poate încasa până la 5.000 de lei

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Elevii din România care au obținut performanțe maxime la examenele naționale din acest an vor fi răsplătiți financiar de către stat. Guvernul a aprobat o hotărâre prin care absolvenții de liceu și cei de gimnaziu care au încheiat testările cu media 10 vor primi stimulente bănești, măsura fiind menită să susțină excelența în educație.

Până la 5.000 de lei pentru media maximă

Potrivit deciziei adoptate de Executiv, absolvenții de liceu care au obținut media 10 la examenul național de Bacalaureat vor primi un stimulent financiar în valoare de 5.000 de lei. În același timp, absolvenții clasei a VIII-a care au reșit performanța de a încheia Evaluarea Națională cu media 10 vor beneficia de suma de 2.000 de lei.

Conform reprezentanților Guvernului, această decizie reprezintă un gest de recunoaștere a efortului depus de elevi pe parcursul anilor de studiu.

„Guvernul a aprobat acordarea de stimulente financiare pentru absolvenții care au obținut media 10 la examenele naționale din anul 2026, în semn de recunoaștere a rezultatelor de excelență și pentru încurajarea continuării parcursului educațional”, au transmis reprezentanții Executivului, potrivit Agerpres.

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Câți elevi primesc banii și cum se alocă fondurile

În anul 2026, un număr de 92 de absolvenți de liceu au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat, în timp ce la Evaluarea Națională 7 elevi de clasa a VIII-a au reșit să obțină nota maximă.

Suma totală necesară pentru acordarea acestor recompense este de 474.000 de lei. Din această sumă, 460.000 de lei sunt destinați absolvenților de liceu, iar 14.000 de lei vor fi repartizați elevilor care au finalizat gimnaziul. Fondurile necesare sunt alocate din bugetul Ministerului Educației și Cercetării pentru anul 2026, fără a genera un impact financiar suplimentar asupra bugetului general consolidat.

Lista exactă a beneficiarilor și procedura detaliată prin care se vor plăti aceste stimulente urmează să fie stabilite prin ordin al ministrului educației și cercetării.

„Prin această măsură, Guvernul urmărește să încurajeze absolvenții cu rezultate remarcabile să își continue parcursul educațional și să își valorifice potențialul academic”, se mai arată în comunicatul oficial oferit de Executiv.

Foto – Profimedia

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